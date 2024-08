Restan pocos días para que la cantante Fabiana Cantilo llegue a San Francisco. El show está pactado para el sábado 31 de agosto a las 21 en el Teatro Mayo.

En la previa, una de las mujeres que hace años la acompaña como vocalista y guitarrista, pero también como su coach vocal y a nivel coreográfico, Marisa Mere, adelantó detalles del espectáculo.

“Con Fabi hemos forjado una linda amistad, nos conocimos cuando yo cantaba en una banda que que se llamó Foxy que era un trío vocal. Entonces Fabi y Andrés Calamaro venían de invitados generalmente de ahí la conocía y después grabé coros en el disco De qué se ríen y en otro que se llamó Júpiter estoy en un video. Nos dejamos de ver hasta que en el 2014 la llamé para grabar en un disco mío, desde ahí estoy interrumpidamente trabajando con ella", contó a El Periódico.

¿Cómo es el trabajo hoy entre ustedes desde 2014?

Nosotras si nosotras dos veces por semana, una vez por semana hacemos técnica online, no vive cerca de mi casa en una época lo hacíamos presencial, pero después de la pandemia quedamos en el formato online porque lo que hago es un trabajo para que sus cuerdas estén en estado y ella pueda llevar el trabajo.

Así que hacemos una vez por semana entrenamiento vocal y después previo a cada show nos juntamos bastante antes hacemos un poco de yoga, ejercicios de estiramiento como para subir al escenario relajada y vocalizando bien.

A Fabiana siempre se la ve muy extrovertida contando de su vida personal y a sus vivencias de su carrera siempre en tono divertido, pero imagino que hay un momento en que tiene que organizar a su banda de seguir arreglos dirigir ensayos, ¿Cómo es ella en ese rol?

Es bastante descontracturada Fabi, con el tiempo ha aprendido a delegar y también a soltar y así como por ahí se lo puede ver en una nota como más extrovertida y dispersa también por ejemplo, el fin de semana después de hacer el entrenamiento de yoga charlamos de cosas profundas o de cosas de nuestras vidas personales.

¿Con qué se va a encontrar la gente en el espectáculo de San Francisco?

Lo que se van a encontrar es un poco con lo que fue la lista del Uno Park para los que por ahí no pudieron venir, vamos a llevar algunas canciones de lo que se llamó Apocalipsis No, contado en canciones en sus canciones, entonces va a ver como un poco del repertorio.

Tenemos un septiembre también bastante movido o sea de hecho antes de San Francisco Córdoba tenemos Rafaela y Santa Fe o sea, es una girita de tres shows así seguidos después el 6 de septiembre estamos en el Teatro Argentino de La Plata acá en Buenos Aires. Vamos a estar presentando lo que fue la esencia del Luna Park para federalizar un poco lo que fue ese espectáculo.

Tantos años en la música ha hecho que su público esté integrado por personas de distintas generaciones, ¿qué te dice ella de cómo mantiene esa vitalidad sobre el escenario, esa complicidad con el público?

Bueno, eso eso es la espontaneidad y la frescura de Fabi no sé si se lo plantea mucho ella es así, o sea lo que lo que ves es quizás resulte extraño en estas épocas porque por lo menos para mí no. Hay tanto tanto producto armado para mainstream de algo más ficticio. Ella es ella, es una cantante compositora y es lo que ven, no está armado el producto para vender, eso es como como una cosa medio raro en estas épocas.

Entradas

La cantante y compositora, una de las artistas más talentosas del rock argentino, con una gran carrera solista y además como vocalista en Los Twist y durante años como integrante del grupo de Charly García, estará nuevamente en la ciudad para presentar un recorrido con canciones de todas sus etapas con su formato “Full band”.

Las entradas anticipadas se encuentran a la venta en boletería del Teatro Mayo (Garibaldi 38) o por internet a través de la plataforma de Platea Vip.

El día del recital, las puertas se abrirán a las 20 y desde la organización remarcaron que el comienzo será puntual.

En 2023, Cantilo realizó una exitosa gira por Europa, con presentaciones en ciudades como Madrid, París, Londres y Dublín. Este año continúa su trayectoria con presentaciones en festivales, en el estadio Luna Park, giras por Uruguay, Chile; y por varias ciudades de Argentina, incluyendo Salta, Jujuy, Santa Fe y Rafaela.