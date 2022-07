Bomberos Voluntarios informó en las últimas horas que se agotaron las entradas para Q´ Lokura, uno de los grupos más nuevos del cuarteto que vuelve a San Francisco este sábado 16 de julio. Por lo tanto no se venderán entradas en puerta, indicaron.

Se trata de un fenómeno que se ha repetido en otras ocasiones, dando vuelta el interés que despiertan estos espectáculos en el público de nuestra ciudad y región.

En ese marco Rodrigo Franceschi, el presidente de Bomberos Voluntarios, se refirió a ello en La Mañana de El Periódico por FM 97.1 y adelantó qué shows se esperan para las próximas semanas.

Así, en primer lugar llegará Dale Q´ Va el 5 de agosto. A fines del mismo mes volverá Cristian el "Loco" Amato. En tanto para septiembre se espera la llegada de “The Monkey”, la banda tributo a La Mona Jiménez, y Simón Aguirre y Valentina Márquez.

Sobre las localidades agotadas para el show que se viene, Franceschi dijo: "Era algo que creíamos que podía suceder, pero no en esta magnitud, estamos muy felices dentro de la institución porque es un espectáculo que nos genera muchas expectativas".

Respecto a los motivos que pudo tener la gran demanda, afirmó que pudo tener que ver con que hubo varios meses con pocos espectáculos a causa de la pandemia. "Creo que tiene que ver un poco con eso. Lo habíamos estado viendo cuando empezamos, después de la crisis profunda de la pandemia, con la modalidad bar, que teníamos 500 o 600 personas, veíamos que también se agotaba enseguida, que la gente estaba con ganas de salir. Los que asistimos a los espectáculos vemos esa energía de la gente de salir, de encontrarse, de compartir, de pasar un buen momento y olvidarse por ahí de todos los problemas que tenemos", manifestó.

Seguidamente, destacó que más allá de que los espectáculos representan un ingreso económico para la institución, se genera un movimiento importante en la ciudad: "Generamos también una expectativa en la gente, un movimiento en San Francisco, hay mucha gente de la zona que se acerca a la ciudad, es un movimiento en la ciudad que genera ingresos en diferentes rubros".

"Cuando uno escucha a los representantes o tiene la oportunidad de hablar con algunos músicos, se da cuenta que ellos lo tienen muy presente a San Francisco. Te diría que de la ciudad del interior de Córdoba es la número uno, más allá de Villa María de Río Cuarto que tienen otra magnitud de habitantes. Ellos respetan mucho a Bomberos principalmente porque una institución que hace años que viene respetando el cuarteto", dijo.

Además, añadió: "Saben que vienen a Bomberos y se garantizan un espectáculo y un bienestar para la banda, que la va a resaltar en lo que es su espectáculo. Creo que Bomberos se ha ganado con su trayectoria ese lugar dentro de la música del cuarteto. Ellos muestran el interés de querer venir a San Francisco porque saben que tienen una respuesta muy importante de la gente".

Sobre el final, y previo a anunciar la grilla de eventos, apuntó: "Estamos muy felices, si miramos para atrás hemos tenido un final de del 2021 y lo que va de este 2022 con todos los shows más importantes".

"Y lo que se viene también es importante", cerró.

