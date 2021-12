Este sábado el rock vuelve a ocupar el escenario de Bomberos de San Francisco con el Tributo Fest, un festival con bandas tributos que se se realizará a partir de las 21, en una propuesta que combina buena música y además un patio de comidas. Entre los shows se destaca Planeador V, el grupo cordobés que hace más de 15 años rinde homenaje a Soda Stereo y también a la carrera solista de Gustavo Cerati, dos nombres imborrables en la historia del rock nacional.

Los recitales comenzarán a las 21. Planeador V será el grupo de cierre y volverá a la ciudad después de varias presentaciones exitosas, la última en el Festival de la Pinta en 2019.

Pero la noche tendrá música para todos los gustos, ya que estarán los locales Viejos Vinagres con su gran homenaje a Sumo; El legado Syd (tributo a Pink Floyd), Número imperfecto (tributo a Catupecu Machu); y además la escuela de música Primer Piso presentará covers de distintas bandas.

Las entradas siguen a la venta en los locales de Las Cañitas (Urquiza 237), El Busca (9 de septiembre 2137 - Sáenz Peña y Almirante Brown) y Disquería Tokoa. El precio de las anticipadas es de $800. La organización está a cargo de Circo Beat Producciones.

En diálogo con El Periódico, Daniel Tapia, vocalista de Planeador V, se refirió al crecimiento de la banda que hoy tiene a seis integrantes y el homenaje que los llevó por distintos escenarios del mundo.

“Nosotros nos formamos en 2006 y ni siquiera sabíamos que Soda Stereo iba a volver, y la gente desde ese comienzo ya tenía un cariño y un afecto especial por nosotros. Y eso estuvo buenísimo”, reconoció el cantante.

-Ustedes hablan que no son imitadores, sino que homenajean la obra de Cerati.

-Nosotros desde un principio tuvimos claro quiénes somos, no somos Gustavo Cerati ni Soda Stereo, ni lo seremos nunca y a partir de eso nos liberamos y pudimos ser nosotros. Brindamos un espectáculo desde el lado musical y trasmitiendo lo que sentimos por su obra. En el resto no copiamos su estética y por eso consideramos que no somos un típico tributo. Somos un homenaje un musical y creo que eso la gente lo captó muy bien. Somos un grupo de fans, que está arriba del escenario dándolo todo para homenajear musicalmente lo mejor que se pueda.

-Las bandas tributos se fueron reivindicando con el tiempo o revalorando, ¿lo sienten así?

-Sí, seguro. Lo que a nosotros nos reconforta es que la gente cierre los ojos y piense que Gustavo estaba tocando ahí. Creo que nos diferenciamos de las bandas tributo justamente porque nosotros hemos hecho de todo, hemos reversionado canciones, siempre tratamos de respetar una línea en la cual la persona que nos va a ver sienta que hay algo de Gustavo ahí, y mucha gente nos lo dice y eso es lo que a nosotros nos mantiene con vida.

-¿Alguna vez sufrieron críticas por el hecho ser una bandas homenaje, que antes un poco se los consideraba como copiones?

-Creo que eso con el tiempo fue cambiando porque la gente se da cuenta del sacrificio de hacer algo bueno, que valga la pena y no es fácil. No cualquiera se pone a tocar temas de Soda Stereo y los hace igual. Acá hay mucho tiempo, muchos años, de trabajo intenso no es fácil.

- ¿Pensaron en composiciones propias o se sienten más cómodos en la tarea de hacer canciones de Soda y Cerati?

- Eso con el tiempo fue cambiando un poco. Todo músico sabe lo que es el sacrificio de hacer algo bueno, no es fácil. No cualquiera se pone a tocar temas de Soda Stero y los hace igual, como de cualquier otra banda. Es un proyecto que se hace con seriedad, acá hay mucho trabajo intenso. No es fácil emular los sonidos, en este caso de Soda Stereo. Son horas, días, meses. Nosotros tenemos propios, pero justamente por respeto a la obra de Gustavo nos parece que agarrarnos de lo que ya creamos para hacer temas propios y utilizarlos bajo el nombre de la banda no nos parece correcto. Tenemos temas propios, vamos a desarrollarlos, espero que el año que viene ya, pero no vamos a aprovechar el espacio en que la gente paga para escuchar temas de Soda, por ejemplo este sábado en Bomberos, y poner temas nuestros. Nos parece injusto y no estaría bien. Si el día de mañana hacemos temas propios y volvemos a San Francisco a presentar nuestro disco, va a quedar bien en claro que es nuestro disco, no vamos a hacer temas de Soda.

- ¿Qué recuerdos tenés de San Francisco de las veces que han estado?

- Hermoso, un buen recuerdo en todos los shows, desde tocar en boliches hasta Bomberos. La gente nos ha tratado súper bien, hay mucha gente fanática de la música y el rock nacional, y eso es buenísimo.

- ¿Creés que mucha gente joven que también está influenciada por géneros más actuales como el trap o la cumbia también van descubriendo y valorando todo el legado del rock nacional, particularmente de los años ochenta y noventa, la época de Soda?

- Creo que la música de los ochenta y noventa ha marcado a las generaciones de esta época. Hoy la música que se escucha es el trap y hay que respetarlo. Creo que siempre todo vuelve a las raíces. La gente va a escuchar lo que realmente le interesa y termina cayendo en los ochenta, novena o setenta. La música ya está creada. Y los géneros nuevos no hay que bardearlos, por así decirlo. Hay que permitir que la gente escuche lo que tenga ganas. Y estoy seguro que cuando van creciendo siempre vuelven a las raíces, sobre todo el que tiene interés. Y si estás escuchando lo que es la moda, está perfecto también.