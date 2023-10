El rock nacional se vio conmocionado en la mañana de este martes con la muerte de Ricardo Iorio, uno de los referentes del metal y el heavy metal en el país e impulsor de numerosas bandas que quedaron en la historia.

El músico, de 61 años, falleció a causa de un infarto en la zona rural de Coronel Suárez. Según las primeras informaciones falleció mientras era trasladado en ambulancia.

Su carrera como cantante y compositor fue muy extensa. Fue uno de los impulsores del metal argentino y fundador de bandas icónicas como V8, Hermética y Almafuerte. Luego, lanzó su carrera como solista. Actualmente se encontraba recorriendo el país.

Tras conocerse su muerte, el músico Juanchi Baleirón, líder de Los Pericos, publicó en su cuenta oficial de Twitter un video que Iorio le había enviado apenas unas horas antes, al que le agregó una despedida: “El último mensaje que me dejó Ricardo anoche, lunes 23 de octubre 23:25 hs. Así lo voy a recordar”.

“Gracias por acordarte de mí, Juanchi hermoso, me hiciste reír mucho. Buena sabiola. Me hiciste reír mucho, ya lo imprimo. Te mando un saludo y no olvides de llamar, porque muchos no quieren llamar porque dicen ‘para no molestar. Un llamado tuyo es una caricia al alma, Juanchi querido. Buena salud para vos y para todos los tuyos”, le dice Ricardo en el video.

En San Francisco

Su último show en vivo fue hace diez días, en Rosario, el 14 de octubre en el Anfiteatro Municipal, en el marco de su nueva la gira federal llamada Unas Estrofas Más, con Almafuerte.

Su último recital en San Francisco había sido en este 2023, el sábado 8 de julio en Complejo Ibiza, donde se presentó junto a una nueva banda solista tras la abrupta desvinculación con sus ex compañeros, en noviembre de 2022, luego de que el músico se bajara sin avisar de un show que tenía pautado en Rafaela.

Ricardo estuvo acompañado en vivo por los Chewelche, un trío neuquino integrado por Ariel Basualto en bajo y voz, Juan Bruno Basualto en guitarras y Sebastián Figueroa en batería.

En la previa se presentaron las bandas locales Grueso Calibre y Bardo.

En esta oportunidad, Iorio volvió a empuñar el bajo después de más de diez años. Se lo pudo ver tocando las cuatro cuerdas en canciones de Almafuerte como "Hoy es" o "Los delirios del defacto", con el detalle de que no lo hizo con púa, tal era su costumbre siempre, sino con la yema de sus dedos.

