El cantante Abel Pintos se llevó una agradable sorpresa en un contexto inesperado. Todo ocurrió en la localidad cordobesa de Hernando, a donde el cantante había llegado como la estrella en la programación del Festival del Maní.

Mientras estaba caminando por los pasillos del hotel Ikera donde se hospedaba, de pronto una de las mozas, Agostina Cabrera, sorprendió a todos al comenzar a cantar en voz alta a capella Tanto amor, uno de las canciones del músico.

Por supuesto que los compañeros de la chica, que tiene 19 años, comenzaron a grabar el momento que rápidamente empezó a circular por las redes.

Abel iba con parte de su equipo caminando, pero al escuchar a la chica se detuvo y se quedó mirándola, totalmente sorprendido por el gesto de la fan.

Tras unos segundos, fue el primero de todos los presentes en empezar a aplaudirla.

El video saltó a los medios y Agostina terminó contando en varias notas cómo vivió el momento. “Soy re fan de él. Quería saludarlo, pero tampoco quería molestarlo porque sé que estaba concentrado en el show. Y, entre la gente que venía y le pedía sacarse fotos, yo no lo quería abombar”, relató en Telefé Córdoba.

“Quería mostrarle cómo cantaba y mis compañeros me decían: ‘Te animás a cantar al frente nuestro, ¿y no te vas a animar a cantarle a él?’. Ahí dije ‘es una buena posibilidad’”, confesó.

“Uno de los temas que más me gusta es Tanto Amor, me gusta como se expresa en el video y en los shows. Lo más lindo que me pasó fue que él me aplaudiera”, dijo la moza.

“En el momento en el que se corta el video, él se acerca, da unos pasos, yo le decía ‘gracias, gracias, gracias’. No le pedí foto ni abrazos, lo respeté”, agregó, confesando que, obviamente, le gustaría cantar con él alguna vez en vivo.