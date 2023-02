“Se viene la serie y la película de nuestra historia. Crear una comunidad de un millón hasta 10 millones de personas. Vamos a incursionar en lo económico y político. No importa cuánto tiempo me van a tener detenido, ustedes están libres. No se dejen mutilar los sueños por tuiteros vacíos. Pensemos en grande”.

La arenga pertenece a Leonardo Cositorto quien, desde la cárcel donde se encuentra con prisión preventiva, enviaba un audio hace poco más de una semana a los seguidores que aún conserva. Esa película con la versión oficial de su vida y las acciones en las sucesivas estructuras montadas sobre presuntas monedas virtuales está demorada –a decir de su abogado, Miguel Ángel Pierri– o no se hará realidad. Esta última alternativa es la versión que llegó a este medio: el proyecto se cayó definitivamente.

En cambio, hay otras dos iniciativas audiovisuales que sí están tomando forma. Por un lado, ya comenzó el rodaje de una productora local para la plataforma Netflix. Será una película documental. Cositorto ha producido miles de videos con conferencias, disertaciones, mensajes y reuniones. También hay documentos fílmicos de su rastreo por parte de Interpol y de su captura en República Dominicana. El trabajo de guión comenzó hace meses con un dibujo gigantesco sobre un pizarrón con las decenas de protagonistas que lo tienen a la cabeza de una amplia organización junto a Maximiliano Batista, su segundo. Es un dibujo complejo con diferentes ramas porque de eso se trata Generación Zoe: una presunta estructura de estafa piramidal o Ponzi que alargó tentáculos a clubes de fútbol, locales gastronómicos, empresas de construcción y trading. Todo, a partir de un discurso de coaching altamente persuasivo.

La productora es muy celosa con la información que maneja. Este medio intentó establecer contactos para tener más datos sobre duración y fecha posible de estreno, entre otros detalles, pero prefirieron mantenerlos en reserva. Lo que sí se pudo confirmar fue la realización de entrevistas y algunas locaciones: una fue la ciudad de Villa María, donde se encuentra la Fiscalía de Instrucción que inició las investigaciones penales. En efecto, la detención de Leonardo Cositorto y dos decenas más de personas vinculadas a Zoe, fueron ordenadas por su titular, Juliana Companys.

Trascendió, además, que la productora encargada del proyecto decidió abordar el fenómeno Cositorto colocando el eje en las víctimas de las maniobras investigadas. Hay cientos de estafas que saltaron en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y el norte del país, hasta donde había llegado la publicidad de las inversiones que ofrecía Generación Zoe. En el mundo se han convertido en noticia las estafas del estilo Ponzi o piramidales: inversiones en dólares con altos rendimientos que se mantenían por la simple lógica de sumar nuevos clientes/ adeptos. Una vez que saltaron a la luz, fueron cayendo como una torre de naipes. De ahí el interés de este tipo de tramas que se convierten en productos audiovisuales con gran posibilidad de inserción y venta en numerosos países por la globalización del fenómeno.

Vice listo. La otra realización está concluida pero aún no tiene fecha de estreno. Es la que encaró la generadora de contenidos británica Vice. En Argentina intervinieron productores free lance, contratados especialmente para el trabajo. Vice realizó una docuserie con varios capítulos bajo el título ‘Cowboy Kings of Crypto’ que aborda fraudes y fallas de las criptomonedas, a partir de distintos casos. Entre ellos, un episodio narra el caso argentino, uno de los más resonantes: el de Zoe, Cositorto y su equipo, ahora contra las cuerdas por la acción de la Justicia.

¿Qué pasará con Paramount+? Miguel Ángel Pierri, defensor de Leonardo Cositorto, anunció meses atrás que se venía la historia oficial de la vida y negocios de su cliente contados en una serie. El líder de Zoe sostiene que el imperio que había creado no es una estafa y que se quebró por el obrar malintencionado de “tuiteros vacíos”, como los definió en un mensaje que reprodujeron sus seguidores días atrás. Para eso, Pierri había contactado, según relató a este medio, a Paramount +. “Ayer me confirmaron de Los Ángeles que está todo a full, están terminando dos proyectos y luego viene Zoe”, respondió a la consulta de PERFIL CÓRDOBA. Sin embargo, hay fuertes versiones que indican que es un proyecto que se cayó totalmente.

CAUSA JUDICIAL

El mes próximo se cumplirá un año desde que estalló la causa Zoe en la Justicia provincial, más concretamente en Villa María. Los delitos que se endilgan a los 29 imputados, con diferentes responsabilidades según el rol que habrían cumplido en la organización, son estafas reiteradas y asociación ilícita.

El cálculo de la fiscal, Jualiana Companys, es que las víctimas superarían las mil personas, pero tan solo 176 se presentaron como damnificados. En general, este tipo de estafas suelen canalizar dinero en negro, por lo que allí reside una de las dificultades de la detección de víctimas.

La investigación está muy avanzada, según admitió la propia fiscal. También aseguró que tiene pruebas para determinar la responsabilidad penal de cada uno de los imputados. Varios de ellos continúan detenidos y la Justicia confirmó sus prisiones preventivas.

Hay también prófugos, con orden de captura internacional, como el caso del exjuez Héctor Yrimia, quien residiría en los Emiratos Árabes. En los próximos meses, es posible que se clausure la parte principal de la pesquisa y sea elevada a juicio.

Fuente: Perfil