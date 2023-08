El ídolo del rock nacional Charly García quedó internado este sábado en una clínica privada, aunque, según trascendió, la medida fue tomada "por precaución", luego de haberse realizado una serie de chequeos de rutina.

Aparentemente, el resultado de esos estudios preliminares no fueron los esperados. Por tal razón, los médicos que lo atendieron en el Instituto del Diagnóstico y Tratamiento decidieron que permanezca en ese establecimiento por unas horas más, y es probable que pase la noche allí.

El legendario músico, creador de innumerables éxitos, se encuentra fuera de peligro, pero es necesario realizarse exámenes complementarios antes de que vuelva a su domicilio, ubicado a unas pocas cuadras de esa clínica, en el barrio porteño de Palermo.

Las primeras versiones sobre la salud del músico las dio en horas de la mañana de este sábado la periodista Ángeles Balbiani en Vivo el Sábado, por A24. “Hoy fue Charly a hacerse unos estudios de rutina. La realidad es que siempre está resguardado por su mujer, Mecha, que lo acompaña a todos lados. Y, una vez que llegó al Instituto del Diagnóstico, decidieron dejarlo internado para hacer una cantidad de estudios. Y están a la espera de los resultados”, comenzó diciendo la periodista.

"La realidad es que no están tranquilos hasta que no tengan los resultados. Una vez que los tengan, sabrán si se va a quedar a dormir o no en el sanatorio o si va a volver a su domicilio”, precisó Balbiani. Además, señaló que todavía no había un diagnóstico certero sobre el motivo de la internación y que, recién con el correr de las horas, se iba a saber si el músico iba a poder recibir el alta o no. Pero dejó en claro que los doctores optaron por realizarle todos los estudios previstos para los próximos días antes de decidir si hospitalizarlo o no.

La salud del artista, de 71 años, se deterioró en los últimos tiempos; de hecho, se traslada en silla de ruedas ya que tiene problemas para movilizarse, y siempre lo hace acompañado por su pareja, 'Mecha' Iñigo.

Su última aparición pública fue en octubre del año pasado, cuando salió a festejar su cumpleaños con familiares y allegados en un restaurante porteño.