Finalmente, la espera para los fans de Casados con hijos terminó. Después de varias postergaciones por la pandemia -la fecha original era en junio de 2020 -la exitosa sitcom argentina tendrá su versión teatral en 2023 nada más ni nada menos que en el Gran Rex.

Así lo anunció Telefe, que publicó las fotos del reencuentro entre los protagonistas, Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana y Darío Lopilato, y Marcelo De Bellis, a los que se sumó un “inesperado vecino”, Michael Bublé. El marido de la ex Rebelde Way no solo fue testigo de esta reunión, sino que también fue el encargado de retratar el momento en el que los actores comenzaron a trabajar en lo que será la obra que debutará a comienzos del próximo año.

Esta noticia surge justo después de que apareciera un fragmento de la serie en una escena del primer capítulo de la sexta temporada de Better call Saul. En esta nueva entrega, Nacho Varga (Michael Mando) aparece en un pueblo por ahora desconocido de México y se dirige al mostrador de un hotel. Apenas lo ve, la recepcionista lo reconoce y le acerca las llaves de su habitación, que sería su escondite. Allí, en un pequeño televisor ubicado a un costado, la mujer que lo atiende está mirando la sitcom argentina protagonizada por Francella y Peña.

En el televisor se ve a Paola y a Coqui. “Si hay algo que nos caracteriza a los Argento es que nadie nos puede pasar por encima, porque somos personas muy inteligentes, así que claramente sos adoptada”, se escucha decir al mayor de los hermanos Argento (Darío Lopilato), a la vez que quien también es su hermana en la vida real, le responde: “Pero sos tarado”.

Luego de las restricciones por el coronavirus y una vez que el elenco pudo coordinar sus agendas, ya es un hecho que el próximo verano estará en calle Corrientes. Sin embargo, será sin el personaje de María Elena que interpretaba Érica Rivas, que habría estado en desacuerdo con algunos puntos del guion.

“Yo no me bajé, me bajaron. Yo no decidí, decidieron ellos. Y siempre pasó lo mismo, no solamente con esto: yo no quise dejar de estar en esos espacios de representación, para mí es importante estar más allá de que es la boca del lobo. Es muy difícil estar ahí pero yo no quería no estar. Al contrario: yo amo a María Elena y la amé siempre. Ese personaje siempre será algo de lo que estuve orgullosísima, pero bueno, pasaron 15 años, las cosas cambiaron, hay que pensarlo de otra manera, hay que ver de qué nos reímos ahora y todo lo que ya dije. Lo volvería a hacer igual, no tengo ninguna duda: volvería a decir lo mismo”, había develado Rivas meses atrás a Teleshow.

Es que, según su testimonio, a ella no la convocaron para firmar contrato como al resto de sus compañeros. En su momento la actriz había querido leer y revisar el guion antes de cerrar y ahí habrían comenzado sus diferencias con la producción, quienes en el 2020 comunicaron: “El personaje de María Elena no va a estar pues Érica Rivas se había comprometido de palabra y en todos estos meses no firmó”. A mediados del 2020 se filtró un mail que ella le había mandado a los autores haciendo correcciones y comentarios sobre los chistes de la pieza. “Hubo mucho daño, todavía me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Mandar un mail privado a uno de esos programas horribles es feo. Yo le mandé ese mail a todos hombres. Fue feo. No me lo esperaba. Me dio mucho dolor. Me echaron porque era un dolor de huevos, porque soy un grano en el orto”, había dicho la actriz.

