Camilo Nicolás trae su espectáculo a San Francisco: "Me gusta hacer humor con todo lo que me atraviesa"

Este viernes 7 de junio, el humorista Camilo Nicolás llega con su gira 2024 a San Francisco para brindar su espectáculo "Tranqui Piola" con función desde las 21.30 en el Centro Cultural San Francisco.

Las entradas pueden conseguirse en Maxikiosco Aaron (Av. Garibaldi y Bv. 25 de Mayo) desde las 12 hasta la madrugada o de forma online en www.alpogo.com.

Recién llegado de sus vacaciones y en la previa al show, habló en La Mañana de El Periódico y se refirió al espectáculo que trae a nuestra ciudad, a su agenda de trabajo y a las nuevas expresiones del humor en la actualidad.

Sobre su agenda de trabajo, que le permitió recién ahora podes tomarse unas vacaciones, el humorista contó: “Hace varios años ya que venimos con mucho laburo. Ya hace tres temporadas más la gira durante el año que vengo laburando con Pedro Alfonso. Ya esta fue la última. Hice temporada y ahora hicimos gira por Uruguay. Ya ahora me dedicaría ahora un poquito más al camino que vengo haciendo solo, después de la separación con Nardo. De hecho a San Francisco creo que esta es la cuarta vez que vengo con Tranqui Piola, gracias a Dios la respuesta de la gente siempre ha sido buenísima. Quedan muy poquitas entradas para esta noche”.

Respecto, precisamente, al espectáculo que lo convoca, puntualizó: “A mí siempre me gusta hacer shows con todo lo que me atraviesa. Hablo mucho de la paternidad, obviamente hablo de de la post pandemia, de cómo cambiaron las reglas de juego en un montón de cuestiones, hablo de la inseguridad. La gente se divierte, gracias a Dios es un show que lo vengo girando desde hace dos años y medio y la respuesta de la gente ha sido buenísima. Me cuesta horrores dejarlo, aparte porque también siempre es una responsabilidad y un compromiso muy grande sentarse a escribir tratando de superar lo que hice anteriormente. Me ha dado grandes satisfacciones así que si Dios quiere van a ser de las últimas funciones la de esta noche ahí en San Francisco”.

“Tranqui Piola” es además un espectáculo con mucha interacción con el público: “A mí me gusta, en el primer grupo que tuve antes de Nardo hacía improvisación, nos llamábamos Los Pelafustanes e interactuábamos mucho con la gente, el show surgía ahí en el momento. La improvisación es algo que me gusta, un lugar donde me siento muy cómodo. Si entran a mis redes se van a dar cuenta el tipo de interacción que hay en el público. Obviamente que no se agarra para la joda a nadie. Participa el que quiere, el que no nos levanta la mano”.

Sobre el final, el humorista se animó a opinar sobre la evolución del humor y el que se hace en la actualidad. “Yo creo que el humor evolucionó mucho. A ver, no sé si lo que evoluciona es el humor, lo que ha evolucionado es el ser humano, digamos. Hay cosas con las cual la gente ya no se ríe”, dijo.

Seguidamente, añadió: “Ya no se habla de los defectos, del cuerpo ajeno, de la condición sexual de alguien. Yo me crié viendo a Porcel y Olmedo. Antes la gente lo permitía. Hoy ya gracias a Dios y a la evolución que hemos hecho todos, de lo que nos hemos reído alguna vez hoy no nos reiríamos. Hemos evolucionado en ese sentido. Creo que tampoco hay que ponerse en el papel de que ya no se puede hacer humor con nada, es mentira. Igual hay cosas de las cuales la gente ya no se ríe y que no está bueno que se rían. En eso la mayoría de los que hacemos humor hemos evolucionado, lo hemos entendido”.