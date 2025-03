Bainotti, esta noche en Antártida: "Tenía muchas ganas de volver"

Este viernes 21 de marzo, Marcos Bainotti regresa a San Francisco para ofrecer una noche llena de cuarteto en Antártida Argentina.

Tras una pausa de algunos meses desde su última presentación en la ciudad, "El Profe" promete hacer vibrar a su público con los grandes éxitos que lo consagraron en el escenario. Sin dudas, una noche inolvidable para los fanáticos del cuarteto. Las puertas abren a las 0:30.

En la previa, Bainotti habló en La Mañana de El Periódico y reconoció sus ganas de regresar a nuestra ciudad: “Hacía varios meses que no venía a San Francisco. Tenía muchas ganas de volver porque la gente de ahí me sigue mucho, y se pone hermoso el baile en el Antártida. El show va a ser como siempre que viajamos al interior de Córdoba, con un repaso por toda mi carrera, los 31 años que llevo de trayectoria, con todas las canciones que he grabado”.

De las canciones que no faltarán, “El Profe” enumeró: "Sin tu amor", "Alguien que alguna vez amé", "El ángel", "Gabriela", "Ojalá", “La reina de la mentira”. “Tratamos de hacer las canciones que más nos piden cada vez que vamos a algún lugar, las que la gente siempre recibe de buena manera”, comentó.

Nacido en Porteña, para el cantante venir a San Francisco es especial: “Lo lindo de San Francisco es que está cerca del pueblo donde nací, y la gente de San Francisco me sigue muchísimo. Siempre que estamos por la zona, ellos vienen a verme. En Antártida la gente baila, es un baile muy popular, distinto a un boliche. Eso hace que cada vez que vamos a San Francisco sea una experiencia especial”.

"El Profe" también dejó abierta la puerta a un regreso junto a MegaTrack: “Hicimos algunos shows en Córdoba, y San Francisco estaba en la lista pero no se concretó. Este año quizás tengamos la oportunidad de hacerlo. Nos hubiese encantado ir, y no sé si está programado para este año, pero estaba en los planes. Ojalá podamos ir pronto”.

Sobre el final, adelantó uno de sus proyectos para este año: “Estamos por lanzar nuestro canal de YouTube y nuestras redes, para empezar a subir lo que venimos grabando: nuevas canciones, videoclips. El proyecto es seguir ampliando el círculo, tocando en otras provincias a las que todavía no hemos ido, y seguir cantando. A mí me gusta cantar y disfrutar del baile, así que tengo muchas ganas de trabajar en eso”.

Entradas

Las entradas anticipadas ya están disponibles en Maxikosco Aaron (25 de mayo esquina Garibaldi), así como en las plataformas online Alpogo.com y Tikzet.

La organización está a cargo de RC Producciones.