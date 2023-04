El cuartetero Ulises Bueno habló con Intrusos, el programa de América TV que cubrió la presentación del sábado pasado en la Plaza de la Música de Córdoba, donde brindó misteriosas declaraciones.

Tras mostrar algunas imágenes del concierto, salió al aire una entrevista que le realizó el cordobés Layus al cantante. El periodista le consultó por el marco de público y cómo toma la respuesta de la gente ante su inminente retiro.

“Me siento un agradecido, es una carrera muy larga la que hemos hecho. 23 años de laburar, de cagarnos de hambre, de pasarla feo, de sacrificarse de tratar de hacer las cosas bien y que nadie te apoye, nadie te de una mano... muchos amigos del campeón en su momento, me dieron vuelta la cara, me costó, después te convocan, te llaman, te necesitan porque sos un producto que genera mucho rating o dinero”, manifestó el músico.

“Tengo que bajar del escenario porque no estoy pudiendo disfrutar de lo que amo”, agregó. Luego, Layus le preguntó por su salud, el motivo de su retiro.

“Mi cuerpo dice un montón de cosas y también calla otras... entonces mi cuerpo está diciendo ‘callate porque te callan’, como le pasó al ‘Potro’”, dijo Ulises, sembrando el misterio. “Esto lo van a entender pocos, los que tienen conocimiento de la causa”.

Y continuó: “Es una presión muy difícil estar arriba de un escenario siendo una persona que le brinda la vida al público para que los demás puedan sentirse agradecidos de los grandes artistas que hay en el país y ninguno de los artistas del país, no viven en el país y los que no están muertos... los que no están enfermos o la pasan mal”.

“Entonces tomar la decisión es decir ‘loco quiero vivir’ y debo dejar de ser artista, porque no hay un respeto para el artista, somos una herramienta para convocar multitudes y venderle verdura podrida a la gente y después te descartan como si fueses el mono cuando está jugando al truco, no sirve”, cerró Ulises.