Uno de los programas del momento es sin dudas Got Talent Argentina, certamen conducido por Lizy Tagliani en Telefe y que cuenta con un jurado de músicos y artistas destacados, como Abel Pintos.

En la noche del lunes, Córdoba captó todas las miradas del jurado y también en las redes sociales con la presentación del grupo Docta Dance. Allí se destacó el joven oriundo de San Francisco Juan Pablo Moyano, un eximio bailarín que recibió muchas felicitaciones por el desempeño coreográfico. Con 22 años hace un tiempo que emigró de la ciudad en medio de una búsqueda personal ligada a las danzas y el perfeccionamiento.

“Juampi” se formó en la danza desde muy pequeño en el estudio Kandela, de Darío Burgenes. De su mano y con sus instrucciones aprendió esta expresión artística que lo identifica y le permite apreciar su libertad y personalidad.

“En San Francisco mi formación la hice con el profesor Darío, estuve muchos años ahí y adquirí los primeros conocimientos de danza, sobre todo los latinos. Lo que yo más quería eran las danzas urbanas y ahí fue cuando me voy de la ciudad”, contó a El Periódico.

Allí empezó su búsqueda y su inclinación hacia las danzas urbanas. Con ese objetivo se fue primero a Córdoba y en 2021 se sumó a la Docta Dance, pero ahora recaló en Buenos Aires, donde vive hace tres meses. Claro está que eso no impidió que siguiera ensayando con sus compañeros de grupo. Ese encuentro, asegura “le cambió la vida”.

Entrega

Nadie, ni él mismo, sabe cuándo será la semifinal del programa, momento en que volverán a presentarse. Antes de eso tiene que terminar esta primera ronda de selección de talentos, luego la primera eliminación de cuartos de final y recién después será el reducido.

Mientras tanto, “Juampi” sigue trabajando y ganando experiencia. “Ahora vivo en Buenos Aires, no tengo rutinas, intento aprender todo el tiempo del contexto. Entreno freestyle por mi cuenta y tomo clases sobre otras artes en general”, detalló.

Para Moyano el baile es algo muy especial, lo que mejor lo define. “Es una pasión. Bailar para mí es expresión pura, lo hice desde muy pequeño y me completa, por eso siempre estoy buscando oportunidades, como pasó con este grupo que me cambió la vida – afirmó -. Hoy lo que busco es mi genuinidad, que el reconocimiento venga por lo libre que se me ve y no por cosas superficiales”.

Con mucho talento y carrera por delante dijo que también desea ser “un buen referente” como docente y esto obedece a una razón: “Mientras más pueda compartir creo que puedo ayudar en la esperanza, en la pasión de las personas”.

Elección

Docta Dance se presentó con una coreografía que mostró en distintos pasajes variados estilos, pero lo que lo unía era el ritmo urbano. Lo que más generó seguramente en quienes lo vieron fue impacto e interés, algo que no es ajeno a la esencia de esta danza.

Moyano definió lo que significa desde su punto de vista: “Las danzas urbanas son una representación de la gente en la calle, casi siempre marginados que buscan un espacio en un sistema cerrado, y creó su estilo. Hoy está más organizado, pero el cuerpo se mueve reclamando, existiendo y diciendo acá estoy, es mi identidad. Hay varios estilos, pero tienen en común este grito de lucha de mírame es espectacular lo que estoy haciendo y leé lo que te estoy contando”.

Experiencia

Decidir presentarse, estar en el escenario, recibir excelentes devoluciones y todo lo posterior es algo que asombra a los chicos, pero también muestra el profesionalismo que imprimen en sus coreografías.

“Se siente muy bien el reconocimiento general, por una ‘coreo’ de casi dos minutos hay muchas horas de trabajo y ensayos, es una suma de sacrificios y alegrías puestas ahí”, relató.

Su reflexión final estuvo vinculada al “Juampi” que nació en San Francisco y el que se formó desde chico en el baile, ese que lo motivó también a ir por más aun cuando debiera dejar su lugar natal.

“Estoy muy contento de vivir una experiencia como esta, a veces se cree que San Francisco está hecha para que nos quedemos estancados, pero no es así. En la ciudad tenemos que fomentar más el arte porque hay mucho talento y no enfocarse en lo comercial”, expresó feliz.