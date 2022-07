Los usuarios con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizados en 3, 4 y 5 tendrán plazo hasta este viernes 22 de julio para inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE) para continuar accediendo a los subsidios en las tarifas de gas y electricidad.

En tanto, desde el 23 y hasta el 26 de julio será el turno para los usuarios con DNI finalizados en 6, 7, 8 y 9. Aquellos con DNI finalizados en 0, 1 y 2 tuvieron plazo hasta el martes.

El plazo de inscripción se extenderá hasta fin de mes para quienes no hayan podido completar el formulario, hasta el momento de su implementación formal desde el 1° de agosto.

El Gobierno nacional habilitó el formulario de inscripción de usuarios para coontinuar recibiendo los subsidios al consumo de gas y electricidad, que comenzará a regir el 1 de agosto. El mismo se encuentra disponible en el sitio web www.argentina.gob.ar/subsidios y en la aplicación Mi Argentina.

¿Quiénes deben inscribirse? Según explicaron desde la Nación, todas las personas que quieran mantener los subsidios que hoy reciben en sus hogares. Como la iniciativa está destinada a usuarias y usuarios residenciales, se deberá completar una solicitud por hogar.

¿Cuándo hay que anotarse?

• 0 - 1 - 2: entre el 15 y el 19 de julio

• 3 - 4 - 5: entre el 20 y el 22 de julio

• 6 - 7 - 8 - 9: entre 23 y el 26 de julio

Se debe ingresar al sitio www.argentina.gob.ar o a través de la aplicación Mi Argentina, luego a la solapa "trámites", y completar el formulario.

Existen dos casos en los cuales no hay que llenar el formulario de inscripción: 1) las personas electrodependientes no tienen que completar el trámite para solicitar el subsidio de la electricidad, pero sí deben hacerlo para solicitar el de gas. 2) si en tu domicilio funciona una entidad de bien público, no es necesario hacer el trámite. Se puede solicitar la tarifa diferencial para entidades.

¿Cómo completar el formulario?

Para llenar el mismo se deberá contar con los siguientes datos:

• El último ejemplar de DNI.

• Número de CUIL y el de quienes viven en el hogar

• Una boleta de energía eléctrica y una de gas natural.

• El dato de ingresos mensuales de bolsillo de cada persona que compone el hogar.

• Una dirección de correo electrónico

Se solicitarán:

• Datos personales

• Domicilio

• Información de los servicios (ambos en el mismo formulario)

• Datos de las personas que convivientes

Luego, se podrá descargar el PDF con la asignación provisoria, información que además se enviará al mail declarado.

Importante:

• Una vez enviada la solicitud se asignará provisoriamente un segmento. El Estado Nacional analizará los datos y, en caso de inconsistencias, se podrá asignar una nueva categoría que será informada por correo electrónico.

En caso de dudas o consultas, estará disponible el Centro de Atención Telefónica de Energía 0800-222-7376 en horario de 8 a 20.

Preguntas Frecuentes

Todas las preguntas frecuentes pueden consultarse en este enlace.

¿Tengo que inscribirme si recibo una asignación, una pensión o jubilación?

Sí, tienen que inscribirse todas las personas, incluyendo las que perciben una jubilación, pensión y/o son beneficiarias de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo, Progresar y Potenciar Trabajo.

¿Qué pasa si la factura del servicio no está a mi nombre?

Si la factura no llega a tu nombre, igual vas a poder realizar la solicitud como usuario de los servicios indicando que no sos la persona titular.

¿Puedo mantener el subsidio si alquilo o resido en la propiedad?

Sí, aunque no seas el propietario de tu domicilio, vas a recibir el subsidio como persona usuaria de los servicios.

¿Qué sucede si tengo más de un servicio de electricidad o gas a mi nombre?

En ese caso, solamente deberás completar los datos del servicio de un solo domicilio.

Si no puedo completar la solicitud digital, ¿qué otra alternativa existe para inscribirme?

Podes acercarte a:

- Las oficinas de los prestadores de tus servicios de luz y gas.

- La oficina de ANSES más cercana, sacando turno previo en su sitio web.

- El Punto Digital más cercano. Podés ver acá dónde están.