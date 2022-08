De los poco más de 1,4 millones de usuarios residenciales de energía eléctrica en Córdoba, sólo han completado el formulario virtual que les permitirá seguir recibiendo subsidios nacionales 830 mil.

Esto significa que hay unos 570 mil clientes de Epec y de las cooperativas eléctricas del interior de la provincia que dejarán de ser beneficiarios, incluso cuando cumplen (por ingresos y bienes) con las condiciones necesarias para seguir recibiendo el aporte.

No es un dato menor, porque se trata del 40,7% de los residenciales, universo en el que hay miles de usuarios de clase media, media-baja y baja a los que les corresponde continuar siendo parte del esquema de subsidios, ya sea total o parcial.

“Estamos muy preocupados por la situación, son miles de clientes que no se han inscripto y necesitamos que lo hagan porque las próximas facturas les van a llegar, progresivamente, con un fuerte aumento si no lo hacen”, reconoció una fuente del Gobierno provincial.

Dentro de los 570 mil clientes que no han completado el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (Rase) hay numerosos beneficiarios de la tarifa social, que son unos 145 mil en Epec. A estos, se estima que, por ahora, la Nación no les va a sacar los subsidios, incluso si no se anotan.

Pero el resto son usuarios que van a ser tratados como clientes “nivel 1″, gente de ingresos altos que van a ir perdiendo los aportes gradualmente hasta fin de año.

Sin subsidios

Hasta el corte del viernes pasado dado a conocer por la Secretaría de Energía de la Nación, en Córdoba se anotaron 829.627 usuarios (incluidos los de luz y de gas natural).

De ese total, 35.185 son “nivel 1″ (ingresos altos de más de 364 mil pesos por mes), que perderán la totalidad de los subsidios de manera progresiva.

Otros 324.764 son “nivel 3″ (ingresos medios) y 469.678, “nivel 2″ (ingresos bajos). En ambos casos, se les subsidiará hasta 400 kWh por mes (550 kWh en el caso de las localidades donde no haya gas natural).

Tanto en el Panal como en Epec preocupa que si bien la quita de subsidios para los sectores medios y bajos no tendrá un impacto fuerte en las boletas, sí lo van a notar, con subas de más de 100%, aquellos que no se anoten en el Rase.

“Ya no se hace mucha publicidad y hay un gran número de personas con ingresos medios y bajos que no han entendido la necesidad de anotarse para evitar fuertes aumentos”, lamentan en el gobierno de Córdoba.

“Algunos por desconocimiento, otros porque no quieren exponer sus datos, pero lo cierto es que no llenaron el formulario”, agregan.

Para tener una idea del avance lento de nuevos inscriptos, en todo el país, el viernes se sumaron apenas 6.779 hogares y otros 870 modificaron el formulario que habían cargado.

Desde el 15 de julio, en toda Argentina, se anotaron en el Rase 9.663.454 usuarios, cuando se estima que hay unos 14 millones de clientes de algunas de las más de 600 distribuidoras. El 38% de los del gas no se anotó.

