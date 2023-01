A mediados de enero, fallecieron dos personas en Berazategui por una intoxicación alimentaria con cuadros de diarrea, vómitos y fiebre, tras haber consumido carne.

En la Primera Edición de Noticias FM 97.1, entrevistamos a Marcelo Musso, médico de la región quién explicó de qué se trata la shigella y la salmonella. Además, anticipó que este casos -con esta gravedad- es poco frecuente y recomendó las buenas prácticas alimentarias.

“Hay que ponerlo en contexto, la salmonella y la sighella son bacterias que suelen dar cuadros infecciosos que provocan diarrea y vómitos. En cuadros infecciosos hay que tener en cuenta tres puntos, uno es el huésped que es la persona que se enferma, otra es el medioambiente y otra es el organismo. Hay cuidados que tienen que ver con el medioambiente y no es lo mismo que se enferme una persona de 20 que una de 80 años, además hay gérmenes de la misma especie que pueden ser más o menos agresivos. La conjunción de estas tres cosas hacen que uno se enferme o no se enferme y que se provoquen o no brotes; y las personas con menos defensas es más probable que se enfermen. En este caso (en Berazategui) era personas sanas, así que lo que se considera más probable es que la carga bacteriana que recibieron fue muy grande y de una bacteria bastante agresiva”, explicó Musso.

Y agregó: “Otra cuestión es que no está confirmado que sea por Salmonella o Sighella y explico por qué. Lo que dio positivo fue el cultivo en materia fecal, pero estos gérmenes existen en la materia fecal, pasa que hay especies malas y otras convivientes con el ser humano en el intestino, no está confirmado, aún que sí es la causa más probable”.

Buenas prácticas alimentarias

En ese marco, Musso explicó que estas bacterias también se pueden encontrar en el ser humano y la clave está en las buenas prácticas alimentarias. “Estas bacterias se llaman saprofitas cuando viven dentro de alguien y no provocan enfermedad, viven también en muchos animales y normalmente de animales de los cual nos alimentamos. En los seres humanos también las tenemos en el intestino en cierta cantidad y ciertas especies que no nos provocan ningún daño”, indicó.

Y añadió: “Pero la contaminación es fecal oral y tiene que ver con la materia fecal de los animales o seres humanos que ingresan al organismo cuando las comemos, por eso se sospecha que en este caso no estuvieron bien implementadas las buenas practicas alimentarias. Perdió cadena de frío o no fue bien elaborado en el frigorífico, en algún punto tiene que haber fallado esto”.

En ese sentido, Musso señaló que “lo fundamental es lo que se conoce como buenas practicas de alimentos, si uso una tabla para carne después no la uso para verdura, usar tablas y cuchillo diferentes o tener una buena higiene. Eso es lo más importante, lavarse las manos antes de preparar los alimentos, lavarse las manos después de ir al baño, en las madres que amamantan lavarse las manos antes del proceso de amamantamiento porque en lo chicos tienen más gravedad”.

“La prevención es usar carne segura de frigorífico, que tenga certificación y la cocción que es muy importante. La carne tiene que alcanzar al menos a 71 grados en el centro de la porción, nadie lo puede medir, pero tiene que estar bien cocinada y no roja en el centro”, dijo Musso.

“Es poco probable que un animal faenado allá terminé acá”

En cuanto a los síntomas de esta infección, Musso señaló que “provocan una gran inflamación intestinal y eso hace que vaya mucha agua desde el cuerpo hacia la luz del intestino y produce la diarrea. Si la diarrea es muy severa puede provocar síntomas de shock por la diarrea misma, por la cantidad de liquido que uno pierde. Hidratando a los pacientes ese peligro, que es el mas común, se soluciona. El problema es que al ser una infección bacteriana esta misma bacteria se puede difundir por el cuerpo y puede hacer un cuadro séptico y que el organismo esté dando vueltas por la sangre y ese si es un cuadro grave que hace una septicemia”.

Por último, el médico llevó tranquilidad y explicó que “esto fue un brote en una carnicería en una localidad de Buenos Aires y es poco probable que un animal de allá termine acá, es poco probable que un animal faenado allá termine acá, darle esa tranquilidad a la gente y las medidas no son otras que las buenas practicas en la preparación de los alimentos y que la cocción sea completa”.

¿Es común esta infección en la región? “No es una enfermedad muy común con esta gravedad, sí hay diarreas por salmonella y sighella. La salmonella también está en el huevo no cocido y es más común en preparaciones hechas con huevo que no conservaron la cadena de frio o que no fue bien cocido el huevo, es mas común que aparezcan ahí, que la de este caso que es de consumo cárnico”, dijo Musso.