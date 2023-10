El Gobierno mantendrá el fin de semana largo que coincide con el domingo 19 de noviembre, día en el que se llevará a cabo el balotaje que definirá al próximo Presidente de la Nación, pese a haber recibido una sugerencia de la Cámara Nacional Electoral (CNE) para que moviera el feriado del lunes 20 al considerar que podría desalentar la concurrencia a las urnas.

Fuentes de Presidencia deslizaron que la idea es dar "previsibilidad" a la gente que ya compró vuelos y hoteles para esa fecha y aclararon que no se trata de un feriado puente, que son los que establece el Poder Ejecutivo, sino que está establecido por ley y habría que dictar un DNU para modificarlo.

En ese marco, se había colado la discusión sobre una presunta conveniencia política para el oficialismo tendiente a que la no concurrencia a votar de la gente que estará haciendo turismo en esa fecha beneficiaría al postulante Sergio Massa, quien lideró la votación en la primera vuelta.

Consultado por esto días atrás, el actual ministro de Economía y aspirante a suceder a Alberto Fernández sostuvo que mudar el feriado del lunes 20 (Día de la Soberanía) es algo que "lo debe resolver el parlamento", al tiempo que consideró que "la gente va a ir a votar igual, haya o no feriado".

"Si quieren votar, cambiarán el paquete, irán en diciembre, que también pueden usar el Previaje", agregó Massa, en referencia al subsidio para el turismo que implementó el Gobierno.

Días atrás, el presidente de la CNE, Alberto Dalla Vía, le envió la nota al secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, en la que recomendó que debido a que la segunda vuelta está prevista para el domingo 19 de noviembre, "considere las medidas que correspondan para trasladar el feriado del próximo 20 de noviembre".

La fecha del feriado fue una discusión abierta en los últimos días, cuando ante los rumores de que el Gobierno analizaba moverlo, debieron salir a aclarar que no estaba en evaluación. Después, el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, ratificó que el feriado no se alteraría porque ya se encuentra programado de esa forma por ley.

"No se va a modificar. Desarmarlo es desarmarle a varios argentinos sus vacaciones y la verdad que no nos parece. Si hay argentinos que programaron sus descansos reprogramarlo ahora me parece que traería más problemas que beneficios", expresó.