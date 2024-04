El presidente Javier Milei participó este viernes del Foro Llao Llao 2024 en Bariloche y habló durante más de una hora ante unos 150 empresarios. Y aunque esbozó algunas definiciones sobre su plan económico y su gestión en la Casa Rosada, una de sus frases más resonantes fue una encendida defensa a quienes fugan capitales: “El que fuga es un héroe, logró escapar de las garras del Estado. Yo lo veo así”.

El presidente defendió sus cuatro meses de gestión política y su plan económico. “No me voy a conformar con ser como Alemania, quiero ser como Irlanda. Quiero una profunda revolución liberal”, afirmó en un momento.

Sin embargo, cuando estaba criticando el control de precios, pese a que el Gobierno intervino en los precios de las empresas prepagas de salud, defendió la fuga de capitales en dólares. También aseguró que, como economista, recomienda comprar dólares y que "si los compran en negro, mejor, así no tienen que pagar impuestos estúpidos para financiar inútiles".

Según consignó el sitio Corta, no es la primera vez que Milei defiende la fuga de capitales. En 2022, cuando era diputado nacional aseguró en Radio Continental que no estaba de acuerdo con ningún mecanismo de "persecución a los pagadores de impuestos" y que "los argentinos no fugan el dinero porque son delincuentes, sino porque son estafados por los políticos", luego de que el entonces ministro de Economía Sergio Massa anunciara un acuerdo de intercambio de información financiera entre Argentina y Estados Unidos.

El año pasado la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó una investigación respecto al acuerdo de Argentina con el FMI en 2018, donde sostuvieron que el préstamo violó normas internas. Más tarde, un informe del organismo internacional reveló que parte del crédito aprobado había sido orientado hacia la fuga de capitales.

Lo que dijo Milei

"Financian el déficit con emisión monetaria, generan inflación. ¿Qué hacen? Controles de precios como la Ley de Góndolas. Y cuando controlan precios, aparece el desabastecimiento, entonces la política contesta con una Ley de Desabastecimiento. Se les van los dólares, entonces ponen controles de capitales. Y entonces el que fuga es un delincuente", criticó Milei, y aseguró: "El que fuga es un héroe. Logró escaparse de las garras del Estado. Si me pongo el traje de economista, le recomendaría a mi cliente que compre dólares. Eso después figura como fuga. Y si los compran en negro, mejor, así no tienen que pagar impuestos estúpidos para financiar inútiles".