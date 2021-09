El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Máximo Kirchner, pronosticó hoy que la Argentina saldrá adelante "peldaño por peldaño", con "construcción política y gestión" y consideró que el espacio que integra debe "interpelar las demandas sociales y diseñar un país que contenga a todos y todas".

"Vamos a salir adelante peldaño por peldaño, no es que un día nos levantamos y ocurre un milagro. Es peldaño por peldaño, se sale con construcción política y sobre todo con gestión. La gestión del Estado es fundamental. Tenemos que desdramatizar la derrota en las PASO y no llevarle más problemas a nuestra gente", afirmó el diputado.

En diálogo con radio Del Plata, Kirchner analizó los resultados electorales de las PASO de una semana atrás, pidió "desdramatizar" la situación tras el debate interno del Frente de Todos y concentrar las energías en la tarea de "traducir políticamente las demandas de la ciudadanía".

"Hay que ponerse a trabajar, ahora viene una etapa nueva donde hay que interpretar lo que la sociedad desea, y lo que quiere la gente es vivir mejor. El sector que no fue a votar está esperando que entendamos la demanda, que los representemos, que no los invisibilicemos", advirtió.

Sobre los acontecimientos de la última semana afirmó: "Nadie se excluye de las responsabilidades del ahora. Todos y todas somos responsables y tenemos que sacar esto adelante. Me parece que se generó un sainete en algún lugar, tratando de sacar un pequeño rédito coyuntural, que obviamente no iba a suceder, y se puso al Gobierno en un lugar que realmente a mí me llamó la atención. Ahora eso ha concluido, ha pasado".

Después consideró que "las medidas que se tomen no deben ser en función del resultado electoral" y, en ese sentido, aseguró que "lo central no es noviembre (por las elecciones generales del 14 de ese mes), sino mejorar la calidad de vida de la gente".

"Hay que politizar las demandas para convertirlas en leyes en el Congreso", propuso.

En relación al resultado en las PASO, Kirchner estimó que "hubo un sector que antes de votar en contra de este Gobierno decidió no hacerlo, porque conoce las consecuencias de lo que fue el macrismo. Está claro que el macrismo no genera ningún tipo de esperanza de la mejora de la calidad de vida en la mayoría del pueblo".

Sobre el dato de que cuatro de cada diez electores no se inclinaron por ninguna de las fuerzas que compitieron en las primarias, dijo: "Es un electorado que a partir del 2013 en adelante también ha ido tomando conciencia de lo que quiere y no nos podemos enojar, porque ha tomado conciencia de lo que quiere. Tenemos que ponernos a trabajar hacia adelante para interpretarlo".

"La sociedad ha dado un mensaje y tenemos que interpretarlo", insistió.

Luego agregó: "Habrá que trabajar, no hay lugar al enojo, sino hay lugar a la interpretación, tenemos que interpretar lo que sucede".