Justicia uruguaya rechazó pedido de refugio de Rodríguez Simón y sigue prófugo

El ex asesor judicial de Mauricio Macri permanece prófugo en Uruguay desde diciembre de 2020. Un tribunal de Montevideo concluyó que "no se desprende que el Poder Judicial de su país lo persigue y/o no le brinda garantías mínimas para defenderse".