La Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz anunció que 154.441 personas quedarían suspendidos del programa Potenciar Trabajo.

En conferencia de prensa la funcionaria indicó que estos beneficiarios no completaron el proceso de validación de identidad que terminó este lunes.

Tolosa Paz explicó que a estas personas se le abonará el 50% de monto correspondiente a enero mientras queda abierta una "instancia de reclamos" para quienes no hayan tenido posibilidad de cumplir con la validación.

Ante los periodistas presentes en la Casa de Gobierno, la titular de Desarrollo Social dijo que el impacto fiscal de suspender a 154 mil beneficiarios es "de algo más de 2.500 millones de pesos". A la vez remarcó que cerca del 90% de los inscriptos en el programa logró validar su identidad.

"Tenemos muchas más certezas y podemos decir que estas personas no tienen bienes registrables, que no compraron dólares y no presentan incompatibilidades con el Potenciar Trabajo", afirmó la ministra y aseguró que el resultado del relevamiento está en manos de la justicia, cuando le preguntaron sobre las supuestas incompatibilidades halladas por la AFIP meses atrás, que motivaron una causa judicial en manos del fiscal Guillermo Marijuan.

De hecho, Tolosa Paz recordó que en diciembre pasado se dispuso la baja inmediata y definitiva de 2.243 titulares del Potenciar Trabajo (menos del 0,3% de los destinatarios) por haber adquirido dólares ahorro y consumos en dólares con tarjeta de crédito.

Fuente: TELAM