La aplicación de dosis de vacunas contra el coronavirus se triplicó la última semana impulsada por un aumento en la percepción del riesgo frente a un importante incremento de casos y a la necesidad de tener protección por la proximidad de las fiestas y el verano, lo que para especialistas es "una buena noticia" ya que es clave darse las dosis de refuerzos.

Si bien estamos lejos de los récord de aplicaciones que se dieron en enero de 2022 cuando llegaron a colocarse casi 600.000 dosis diarias, el ritmo de vacunación contra Covid-19 que llegó a un piso de casi 10.000 aplicaciones por día en octubre de este año, comenzó a crecer desde noviembre pero tuvo una disparada esta última semana.

"El viernes 25 de noviembre se aplicaron 30.481 dosis y el martes 6 de diciembre 89.053, es decir que en una semana se triplicaron las aplicaciones; y si se analiza el promedio de aplicaciones diarias, lo que permite evitar las fluctuaciones de fines de semana y feriados, el número también se triplica", dijo a Télam el contador Martín Barrionuevo, quien analiza datos desde el comienzo de la pandemia.

Por su parte, la médica infectóloga Florencia Cahn describió que "la situación de Covid-19 en la Argentina está relacionada con un aumento en el número de casos notificados entre esta semana y la semana anterior con un aumento de casi el 300 por ciento".

"Ese aumento todavía no se ve reflejado en las internaciones, casos graves y la muerte pero sí se observa un aumento que ya viene sostenido desde las últimas cuatro semanas", añadió en diálogo con Télam.

En este promedio a nivel nacional, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires son las jurisdicciones que registran el mayor incremento de casos.

Según la Sala de Situación de Coronavirus del Ministerio de Salud, de los 12.609 casos confirmados la última semana, 5.134 son de la provincia de Buenos Aires y 6.032 de la Ciudad.

"Estamos viendo un aumento de casos, hay muchas personas que consultan y se hisopan en las guardias. Por otro lado, tenemos muchos pacientes internados por otras causan que comienzan con síntomas y al hisoparlos dan positivo, por lo que estamos volviendo a tener zonas de aislamiento que hacía un tiempo que no teníamos", indicó Martín Hojman, médico infectólogo del Hospital Rivadavia del distrito porteño.

Cahn enfatizó que "en este contexto, las recomendaciones pasan por iniciar o completar los esquemas de vacunación y aplicarse las dosis de refuerzo".

"En este sentido desde la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE) estamos haciendo una campaña que se llama 'Sácale la Roja al Covid', que está relacionada con aplicarnos las dosis de refuerzo que nos corresponden para estar realmente protegidos", describió.

La infectóloga recordó que después de cuatro meses de la última dosis, la protección contra el virus va disminuyendo. "Por eso estamos llamando a la población a que se aplique la dosis de refuerzo que corresponda según cada caso, la edad y las condiciones de salud y que no esperen a ninguna otra vacuna", insistió.

La especialista detalló que "todas las personas de 18 años o más tienen que tener dos dosis y dos refuerzos es decir que tienen que tener por lo menos cuatro dosis aplicadas en total para estar verdaderamente protegidos".

En relación a la población pediátrica, explicó que "el refuerzo está indicado desde lo 3 años, es decir que los chicos entre los 3 y 17 años que no sean inmunosuprimidos tiene que tener dos dosis y un refuerzo. Para quienes tienen inmunosupresión desde los 12 años está indicado segundo y tercer refuerzo".

Esta semana, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, subrayó que "quienes se vacunaron por última vez hace más de cuatro meses pueden darse una nueva dosis" y señaló que "el refuerzo (sea el primero, el segundo o el tercero) es especialmente importante para quienes tienen más de 50 años y para personas con condiciones de riesgo".

En referencia a las vacunas que se están aplicando en la Argentina, Cahn señaló que "son seguras y eficaces para refuerzo y también como esquema primario".

En el mismo sentido, Hojman expresó que "las vacunas que están en el país brindan protección y es muy importante aplicarse los refuerzos en el contexto actual".

Los comentarios de ambos especialistas se vinculan con el debate sobre si aplicarse las vacunas que hay en el país o esperar si llega una "bivalente", es decir, una que contenga además de la cepa de Wuhan (la inicial) algunos de los sublinajes de la variante Ómicron, que es la que más circula en este momento.

En este sentido, el mensaje de los especialistas es claro: "no hay que esperar, hay que aplicarse los refuerzos ahora".

"También es clave retomar los cuidados: ventilar los ambientes, lavarnos las manos, usar barbijos en lugares cerrados y poco ventilados y obviamente quedarnos en casa si estamos enfermos y nos sentimos mal, independientemente de que sea Covid-19 o que sea cualquier otro virus", concluyeron.

Vizzotti: "Hay stock de vacunas en todas las provincias"

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó este miércoles en Corrientes que el coronavirus “no va a desaparecer” e instó a que los argentinos se apliquen los refuerzos de vacunación “para mantener la inmunidad”.

La funcionaria nacional habló tras reunirse con el gobernador Gustavo Valdés, entregar ambulancias y equipamiento sanitario y encabezar diversas actividades en la ciudad capital.

La ministra se refirió al aumento de casos de coronavirus, que ascendieron de 3.000 a más de 12.000 en una semana en todo el país, a la importancia de la inmunización, y aseguró que “hay stock suficiente de vacunas en todas las provincias”.

“Lo venimos diciendo los 24 ministros de salud de todo el país, el virus no va a desaparecer”, afirmó Vizzotti en diálogo con la prensa y convocó a “acercarse a los vacunatorios a recibir los refuerzos, especialmente a los mayores de 50 años y personas con condiciones de riesgo”.

“Necesitamos refuerzo para tener la inmunidad, no hay forma que no haya Covid, pero si estamos vacunados no se traducirá en hospitalizaciones y muertes”, remarcó.

Al respecto, la ministra de Salud mencionó el brote de Ómicron del verano pasado y señaló que “hubo hasta 900 mil casos por semana, y eso no se tradujo en hospitalizaciones y muertes porque tenemos una parte muy importante de la población vacunada y con el refuerzo al día”.

Seguidamente, expresó que “llegamos a tener ocho mil personas con Covid internadas en las terapias intensivas y ahora tenemos menos de 300; es otro mensaje para reforzar la vacunación”.

Por otra parte, también insistió en el cumplimiento del calendario de todas las vacunas.

“Tenemos que tener todas las vacunas y evitar enfermedades prevenibles”, remarcó, a la vez que recomendó que se realicen todos los controles médicos y mencionó los diagnósticos tardíos de cáncer que se registraron en durante la pandemia.

Por su parte, el gobernador Valdés se refirió a la reunión en sus redes sociales y precisó que analizaron las políticas sanitarias que aplican conjuntamente y "la Campaña de Vacunación contra el Covid-19 y la de prevención del dengue, tan importante en temporada de verano”.

Tras llegar este miércoles a Corrientes, Vizzotti fue recibida en Casa de Gobierno por el mandatario y, posteriormente, desarrolló diversas actividades junto al ministro de Salud provincial, Ricardo Cardozo.

La funcionaria nacional hizo entrega de nueve ambulancias, presentó un sistema de conectividad a través de antenas (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT) para hospitales y CAPS y SAPS de la provincia.

Fuente: Télam