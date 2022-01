El senador nacional de Juntos por el Cambio Luis Juez apuntó contra el diputado Javier Milei por haber sorteado la dieta que percibe, y sostuvo que "fue humillante, un episodio horrible".

"Con la miseria y necesidad que hay. No lo ayuda a él y expone a la gente. En un país donde el 50% no tiene trabajo, que yo crea que porque tengo un sueldo público lo voy a rifar para a partir de ahí ver qué hago, no me gustó para nada", consideró el dirigente cordobés.

Juez comentó que él también donó su dieta en oportunidades pasadas pero que no lo hizo público. "Hace muchos años que hago política y toda mi vida he compartido mi sueldo y no se enteró nadie. Te puedo dar nombre y apellido y DNI a donde va", señaló en declaraciones radiales.

E insistió: "No tengo ninguna apreciación peyorativa contra Javier, pero me parece una conducta humillante. No es un tema de oficialismo u oposición sino de conducta humana". (NA)