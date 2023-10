Una nueva polémica rodea a La Libertad Avanza y al candidato a presidente Javier Milei luego de que una candidata a diputada de este espacio, Lilia Lemoine, propusiera un proyecto de ley para que los padres varones puedan “renunciar a la paternidad” en un plazo de 15 días si no quieren tener el hijo. Lemoine, influencer en redes sociales, es muy cercana a Milei como su asesora de imagen y además se postula para diputada nacional por la provincia de Buenos Aires.

"La mujer cuándo se entera del embarazo tiene 15 días para notificar al padre y este puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no", explicó Lemoine en una entrevista en la plataforma Neura sobre el proyecto que asegura presentará primero al llegar a la Cámara de Diputados. "A mi no me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuándo no lo quiso tener", indicó la libertaria.

Para Lemoine la propuesta tiene relación con la Ley de Interrupción legal del Embarazo, "ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres", entonces "¿por qué los padres por ley tienen que mantener a una criatura?".

Además, en la entrevista con la plataforma Neura, aseguró que "hay muchas mujeres" que engañan a los hombres para quedar embarazadas: "Por enganchar a un tipo hacen estas cosas y se aprovechan de la calentura del tipo".

La maquilladora de Javier Milei aseguró que las mujeres apelan a diversas estrategias para "enganchar" a los hombres. Entre esas astucias está la de pinchar "un forro" o decir que tomarán la pastilla del día después. "Mi abuela me lo contaba, era enfermera", argumentó.