A través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, Ignacio Scocco anunció su retiro como futbolista profesional. El delantero de 36 años, referente de Newell’s, puso fin a su carrera luego de casi dos décadas de actividad en las cuales vistió la camiseta de ocho equipos, ganó numerosos títulos y hasta tuvo la oportunidad de representar al país y de marcar dos goles con la selección argentina.

“Siempre pensé que la vida eran momentos. Y elijo este momento, un 12 de diciembre en el cual a mí me marcó mucho en mi carrera profesional, que fue el primer campeonato que ganamos con Newell’s. Lo elijo para decir adiós a mi carrera profesional”, dijo el ahora ex futbolista, que disputó su último partido el pasado 24 de noviembre en la victoria de la Lepra por 1-0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Coloso Marcelo Bielsa.

El nacido en Hughes, provincia de Santa Fe, agradeció especialmente a Newell´s por todas las oportunidades que le dio durante su carrera y destacó el “haber vivido la etapa más importante de River” como jugador. Además, lamentó no poder despedirse de los hinchas del elenco rosarino adentro de la cancha: “Aprovecho para agradecer a todos los clubes donde estuve... Lo tomo con tranquilidad porque lo elegí yo. Siempre soñé con elegir cuándo retirarme. Hace un año y medio que lo vengo pensando, y decidí retirarme con esta camiseta porque soy un agradecido a todo lo que me dio el club. No pude retirarme dentro de la cancha como hubiese querido, pero el fútbol me dio mucho”.

“Es una mezcla de sensaciones. Se me vienen muchas cosas a la cabeza, pero estoy feliz y convencido de lo que voy a hacer. Es el momento de brindarme a mi familia y a mis hijos, de vivir lo que viene después, que uno no sabe lo que es realmente. Empieza una nueva etapa de mi vida, voy a poder estar con mis hijos. Es una decisión tomada”, recalcó Nacho en el video en el cual se mostraron, además, fotos de los distintos momentos de su vida personal y profesional.

Aunque no dio precisiones sobre cuál será el rol que asumirá a partir de la finalización de su carrera como futbolista, todo apunta a que se dedicará a la formación de juveniles. “Voy a volcar todo lo que aprendí en los chicos que están empezando. Lo voy a hacer en mi pueblo. Espero llevar adelante los sueños como cuando decidí ser jugador profesional”, explicó el ex delantero, que se ganó el reconocimiento del fútbol argentino a fuerza de goles, pero sobre todo, con su talento y habilidad con la pelota en los pies. Cabe destacar que Nacho hizo su anuncio tan solo días después de que su amigo Maxi Rodríguez, otro referente del elenco leproso, hiciera lo propio.

Nacido el 29 de mayo de 1985, Ignacio Scocco debutó como profesional con la camiseta de Newell’s en 2004. En La Lepra desarrolló tres ciclos (2004-2006, 2012-2013 y 2020-2021). Luego tendría pasos por clubes como Pumas de la UNAM y Toluca (México), AEK Atenas (Grecia), Al Aín (Emiratos Árabes), Inter de Porto Alegre (Brasil) y Sunderland (Inglaterra). En 2017 desembarcaría en River Plate, equipo en el se lució bajo la conducción de Marcelo Gallardo como entrenador. Con el conjunto de Núñez tuvo una de las actuaciones más destacadas de su carrera el día que le anotó cinco goles en un mismo partido a Jorge Wilstermann de Bolivia por la Copa Libertadores 2018.

En total, ganó diez títulos, entre los que se destacan el torneo Apertura 2004 y el torneo Final 2013 con Newell’s y la Copa Libertadores 2018 con River, aquel recordado certamen en el que el conjunto Millonario le ganó la final a Boca Juniors por 3-1 en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Nacho no pudo disputar ese encuentro por estar lesionado.

Con la selección argentina, el santafesino jugó tan solo un partido amistoso: fue el 21 de noviembre 2012, en el Superclásico de las Américas ante Brasil que se disputó en la Bombonera. En aquel momento el DT del conjunto nacional era Alejandro Sabella y el delantero fue el autor de los dos tantos para la victoria albiceleste por 2-1.

