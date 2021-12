El mensaje navideño de Alberto Fernández: "Estamos despidiendo un año difícil"

Una de las primeras frases que usó el presidente en su mensaje de fin de año. "Cuidemos y respetemos las medidas sanitarias. No nos relajemos, no bajemos los brazos, esta pandemia no ha terminado", dijo Fernández respecto al avance del covid en estas últimas semanas.