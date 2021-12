Fabián Gianola sumó una nueva denuncia pública por abuso sexual

Una nueva denuncia pública se sumó por estas horas en contra de Fabián Gianola: la de Andrea Ghidone. La bailarina uruguaya habló con el programa conducido por Karina Mazzocco, A la tarde, y allí develó su experiencia con el actor cuando compartían elenco.

“Hablé con la abogada y en su momento no hice ninguna denuncia porque obviamente tuvimos que naturalizar la situación y era algo con lo que teníamos que convivir yo y otras mujeres del elenco”, reconoció Andrea.

Y explicó: “En su momento lo hablé y me hace muy mal hablarlo. Siento que lo tuvimos que soportar todas porque era la cabeza de la compañía pero de verdad es un tema que hablé hace ocho años. Cuando pasó no hice nada legalmente, salir a hablar ahora me da una sensación como que tendría que haber hecho las cosas de otra manera pero no lo puedo cambiar”.

Por último, se ofreció a aportar lo que sea necesario para el caso que se desarrolla en la Justicia y remarcó que “las cosas están cambiando”.

Cabe recordar que Gianola está imputado por al menos seis denuncias de abuso sexual en su contra (por parte de dos denunciantes) y podría ir preso. En este contexto, el actor decidió dar de baja su participación en la obra Relaciones peligrosas, que protagonizaba junto a Claribel Medina.