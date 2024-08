En julio, una familia necesitó más de 900 mil pesos para no caer bajo la línea de pobreza

En julio, la Canasta Básica Total (CBT) aumentó un 3,1%, un crecimiento inferior al índice de inflación del mismo mes, que fue del 4%. Según los datos del INDEC, una familia tipo (4 integrantes) necesitó $900.647,65 para no caer en la pobreza.

En paralelo, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide la línea de indigencia, también experimentó un incremento del 3,1% respecto a junio, alcanzando los $405.697.

Comparado con el mismo mes del año anterior, la CBT acumula un incremento interanual del 261,8% y un aumento del 81,7% en lo que va de 2024.

Por su parte, la CBA muestra un aumento interanual del 263,4% y un crecimiento del 68,6% en lo que va del año.

En junio, la CBT era de $873.169, frente a los $851.351 de mayo, mientras que la CBA era de $393.319 en el sexto mes del año.

El INDEC también reportó que, en julio, una familia de tres integrantes necesitó $717.020 para no ser pobre y $322.982 para no ser indigente. Para una familia de cinco miembros, los valores necesarios fueron $947.283 para evitar la pobreza y $426.704 para no ser indigente.

En términos de adultos equivalentes, se requirió $291.472 para mantenerse por encima de la línea de pobreza y $131.294 para evitar la indigencia.

Es importante señalar que la CBT incluye gastos diversos como indumentaria, salud, transporte y educación, mientras que la CBA se enfoca únicamente en bienes de primera necesidad para establecer la línea de indigencia.

Así se completa la lista de los productos de la Canasta Básica Alimentaria:

Fuente: Cba24n