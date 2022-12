La Cámara de Diputados fracasó este jueves en su intento de aprobar diversos proyectos, entre ellos el que establecía la creación de nuevas universidades, luego de que la sesión ingresara en un clima de tumultos e insultos tumultuoso que impidió su continuidad provocados por diputados y diputadas de Juntos por el Cambio (JxC).

La sesión, que se inició a las 14.35, fue levantada a las 15.40 debido a que el cuerpo quedó sin número suficiente cuando el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica-JxC, pidió votar la suspensión, en el momento en que se registraba la ausencia de cinco diputados del Interbloque Federal que inicialmente colaboraron para habilitar el debate.

El clima tenso fue consecuencia de la controversia planteada cuando fracasó la sesión preparatoria, al mediodía, ya que no dieron quórum JxC, el Interbloque Federal y la izquierda y no se pudieron elegir las autoridades del cuerpo, al objetar la decisión de la presidenta de la cámara, Cecilia Moreau, formalizada el miércoles, de dejar sin efecto la nómina de legisladores designados para integrar el Consejo de la Magistratura.

La sesión especial impulsada por el Frente de Todos (FdT) se inició con el quórum estricto de 129 diputados, ya que colaboraron para conformarlo las bancadas de Provincias Unidas, la izquierda y el Interbloque Federal, que minutos antes de que se abortara el plenario le solicitó a referentes del oficialismo que intentaran reencauzarla.

Juntos por el Cambio ingresó cuando el oficialismo había obtenido el quórum y sus legisladores empezaron a gritarle a Moreau que la sesión -cuyo horario se reprogramó dos veces- era inválida.

La principal bancada opositora argumentaba que la hora de inicio de la sesión no se puede reprogramar por una simple nota del secretario parlamentario, tal como sucedió, sino que debe hacerse con acuerdo de la mayoría de los bloques.

Desde el oficialismo, en tanto, sostenían que la metodología utilizada fue la correcta y que por lo tanto la sesión era totalmente válida.

Gritos e insultos

Así, diputados de Juntos por el Cambio comenzaron a gritar e insultar a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, ante lo cual la sesión se levantó. Uno de los más exaltados fue el diputado Cristian Ritondo, quien hizo gestos obscenos y utilizó como insulto repetidas veces "venezolana" hacia la presidenta de la Cámara.

También Ferraro, de la Coalición Cívica, comenzó a golpear fuertemente su banca con una sobretabla de madera.

Previamente Moreau había frenado al jefe de la bancada radical, Mario Negri, quien le gritaba en medio de una tumultuosa sesión, y le espetó: "Yo no sé como trata a su mujer, pero a mí no me trata más así".

"Yo no sé diputado como trata a su mujer, a mí por ser mujer no me trata más así", le remarcó Moreau a Negri ante los gritos del legislador y del resto de los miembros de Juntos por el Cambio que buscaban impedir el desarrollo de la sesión por considerarla inválida.

En tanto, legisladoras del Frente de Todos (FdT) denunciaron que diputados de JxC ejercieron violencia de género contra Moreau.

La diputada oficialista Florencia Lampreabe aseguró que "preocupa la violencia a la que nos quiere arrastrar una oposición irresponsable, caprichosa y misógina que en nombre de la República pisotea las instituciones".

En tanto, la legisladora Paula Pennaca publicó un video en Twitter con una leyenda que decía: "Por si quedaban dudas de quiénes son los que atropellan las instituciones. Sí, con este nivel de violencia, irresponsabilidad y misoginia se maneja la oposición en la Cámara de Diputados. Los 'defensores' de la República".

Falta de quorum

Desde la oposición, Negri explicó: "En Juntos por el Cambio no damos quórum a la sesión preparatoria en la que el kirchnerismo quiere reelegir a Cecilia Moreau. El oficialismo rompió todo al someterse al plan de Cristina Kirchner para paralizar el Consejo de la Magistratura".

"La sesión especial que está llevando adelante de prepo el kirchnerismo es nula. Estaba convocada para las 13 horas y empezó a las 14.35 horas. Las tres prórrogas solicitadas por el oficialismo ingresaron luego del horario previsto en la citación de la sesión", adujo en sus redes sociales.