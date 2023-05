El 1° de mayo se conmemora en todo el mundo el Día del Trabajador. El origen de la fecha se remonta al 1° de mayo de 1886 a Chicago, Estados Unidos.

Ese año, las calles se habían tapado de trabajadores fabriles, quienes reclamaban mejores condiciones laborales. Para esa época, los obreros tenían que dedicar entre 12 y 16 horas de su día al trabajo.

Fue así como 80 mil trabajadores comenzaron una huelga contra los atropellos de los empleadores. El Gobierno norteamericano ya había promulgado una ley para reducir las jornadas laborales a 8 horas, pero los empresarios se negaban a respetarla.

Comenzaba a gestarse una jornada histórica: el Día del Trabajador.

Entre la efervescencia y los reclamos, la protesta de los trabajadores se expandió como reguero de pólvora sobre una nación que aceleraba su proceso industrializador. En menos de 24 horas y con las comunicaciones apenas en desarrollo, más de 5.000 fábricas pararon en todo el país y 500 mil trabajadores se plegaron a la huelga.

En Haymarket, 20 mil trabajadores se concentraron para repudiar las seis muertes y mantener la huelga por la jornada laboral de 8 horas. La Policía intentó disuadirlos. Durante una escaramuza, estalló una bomba que dejó como saldo a un policía muerto y a varias personas heridas. Los oficiales dispararon a quemarropa y hubo más muertos y heridos.

Las autoridades reaccionaron rápidamente y salieron a la caza de los líderes de los trabajadores.

El 21 de junio de 1886, se inició un juicio contra los supuestos autores del hecho. Al final de un proceso repleto de irregularidades y cuestionado por varios países, ocho dirigentes anarquistas y socialistas fueron condenados: tres a prisión perpetua y cinco a muerte.

George Engel, Adolf Fischer, Albert Parsons, August Vincent, Theodore Spies y Louis Lingg fueron condenados a la horca. Lingg se suicidó en su celda la noche anterior. Los otros cuatro fueron ejecutados el 11 de noviembre de 1887.

Era mediodía y los cuatro penados caminaron hacia el patíbulo cantando el himno sinónimo de la libertad y la lucha obrera por aquellos tiempos: La Marsellesa.

Los hechos de Estados Unidos conmovieron al mundo entero y fueron evocados de diferentes maneras. En Argentina, el 14 de agosto de 1904 surgió el club Los Mártires de Chicago con camiseta roja y blanca por los colores del socialismo. Ese quipo años más tarde se llamaría Argentinos Juniors.

MÁS EFEMÉRIDES

1853 - CONSTITUCIÓN NACIONAL. En la ciudad de Santa Fe se promulga la Constitución Nacional que sentó las bases de la Confederación Argentina, formada por trece provincias. El texto fue rechazado por Buenos Aires, que se separó de la confederación y constituyó el Estado de Buenos Aires, que duró hasta 1859.

1952 - EVA PERÓN. La primera dama María Eva Duarte de Perón pronuncia su último discurso público en Plaza de Mayo, ante una multitud reunida con motivo del Día del Trabajador. Evita murió poco tiempo después, el 26 de julio de 1952.

1966 - THE BEATLES. La banda británica de pop rock The Beatles se presenta por última vez ante el público de su país en un estadio. Fue en el Empire Pool de Wembley ante 10.000 personas que asistían al New Musical Express, en el que participaron diversas bandas. La banda de Liverpool interpretó cinco canciones y el concierto no fue filmado.

1980 - TV A COLOR. Se realiza en la Argentina la primera transmisión de televisión a color en momentos en que había alrededor de 300.000 televisores cromáticos en el país. Las primeras imágenes fueron transmitidas por el canal estatal Argentina Televisora Color (ATC) y el Canal 13 de Buenos Aires. “Señoras y señores, con ustedes, la televisión a color”, dijo la popular presentadora Pinky.

1994 - AYRTON SENNA. En un accidente durante el Gran Premio de Mónaco, muere a la edad de 34 años el piloto de automovilismo brasileño Ayrton Senna, tres veces campeón del mundo de la Fórmula 1 y considerado uno de los mejores pilotos de la historia. Más de un millón de personas asistieron a su entierro en Brasil.