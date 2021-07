El Gobierno Nacional decidió denunciar ante la Justicia al expresidente Mauricio Macri y a otros funcionarios de la gestión Cambiemos por el envío de material bélico a Bolivia. Según denunció el país vecino, esto habría ocurrido en noviembre de 2019.

Entre las otras personas denunciadas figuran la ex ministra de Seguridad y actual titular del PRO, Patricia Bullrich; el ex ministro de Defensa, Oscar Aguad; y el ex Canciller Jorge Faurie.

Esta denuncia lleva la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria.

La presentación realizada ante la justicia federal denuncia "el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Gobierno Nacional encabezado por el expresidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional".

Los funcionarios del gobierno nacional afirmaron en la denuncia que el objetivo de aquel envío fue "poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo Morales".

"El hecho delictivo consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero", se indicó en la denuncia.

El material bélico puesto a disposición de la dictadura boliviana habría consistido en, por lo menos: 40.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógeno en spray MK-9; 05 gases lacrimógeno en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 10 granadas de gas CS; 52 granadas de gas HC, de acuerdo la denuncia de las autoridades bolivianas.

Esta maniobra habría contado con la participación de Macri y "Patricia Bullrich (exministra de Seguridad de la Nación), Oscar Aguad (exministro de Defensa), Jorge Faurie (exministro de Relaciones Exteriores y Culto), Normando Álvarez García (ex Embajador Argentino en Bolivia), Jorge Dávila (exdirector General de Aduanas), Eugenio Cozzi (exdirector Ejecutivo de la ANMaC)", según la presentación judicial.

La denuncia señala, además, a "Gerardo José Otero, (exdirector Nacional de la Gendarmería Nacional Argentina), Rubén Carlos Yavorski (excomandante Mayor Director de Logística de la Gendarmería Nacional Argentina) y Carlos Miguel Recalde (exdirector de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería Nacional Argentina)".

Contrabando y y exportación temporaria, ejes de la denuncia

La denuncia por contrabando agravado, entre otros delitos, contra el expresidente Mauricio Macri y otros exfuncionarios de su gobierno por el envío de "material represivo" a Bolivia tuvo, entre otras bases, una investigación de la Dirección General de Aduanas, que depende de la AFIP, sobre "exportación temporaria" de armas.

Fuentes oficiales dijeron que la pesquisa de Aduanas "identificó evidencia que, junto con el resto de la producida por el Gobierno, permitió sustanciar la denuncia conjunta firmada por Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad y la AFIP por contrabando agravado en la 'exportación temporaria' de las armas de fuego y otros materiales controlados que comenzará a investigar la justicia".

Los voceros precisaron a Télam que "una 'exportación temporaria' permite que las mercaderías exportadas permanezcan con una finalidad y por un plazo determinado fuera del territorio, sujetas a la obligación de reingresarlas al país".

"La 'exportación temporaria' de las armas y municiones fue formalmente solicitada y autorizada con la finalidad específica de brindar seguridad a la Embajada Argentina en Bolivia", según la explicación del Gobierno de Macri, pero "esta situación no habilita la entrega de las armas o municiones a fuerzas militares bolivianas para su uso a discreción", añadieron.

La denuncia, resaltaron los voceros, "sostiene que existe 'una palmaria discrepancia entre la finalidad específica para la cual fue autorizada la exportación del material y su aparente posterior uso en el país de destino por parte de una fuerza armada extranjera'".

"Esta discrepancia, sumada al resto de la evidencia aportada en la denuncia, permite sostener la hipótesis del desvío de armamento para un fin no declarado que ahora investigará la justicia", resaltaron las fuentes oficiales.