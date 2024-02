Uno de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer advirtió este sábado que "se viene un grado de conflictividad social importante" y dijo que el Gobierno nacional "está generando todas las condiciones para una nueva medida" de fuerza, que tendrá como finalidad "llamar la atención y generar un reclamo por aumento de salario".

"El Gobierno está generando todas las condiciones para una nueva medida. Hacer una parodia del Consejo del Salario, más el ajuste a los jubilados y sobre los salarios va a generar condiciones de una acción sindical. No tengan dudas", dijo el sindicalista esta mañana en declaraciones a Radio Mitre.

La CGT realizó el pasado 24 de enero su primer paro de actividades contra las políticas del gobierno de Javier Milei. Con un acto central frente al Congreso de la Nación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la medida se replicó en las principales ciudades del país, y fue considerada un éxito a partir de las multitudinarias movilizaciones de sindicatos, colectivos de distintos ámbitos como la cultura y el ambiente, y organizaciones sociales.

Daer expresó que un paro o una movilización "no es un fin en sí mismo" sino que "tiene la finalidad de llamar la atención y generar un reclamo por aumento de salario".

Fracaso del Consejo del Salario

El Poder Ejecutivo, las cámaras empresarias y las organizaciones de trabajadores no llegaron esta semana a un acuerdo en la reunión del Consejo del Salario que debía determinar el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo, y ayer el presidente Javier Milei dijo que no fijará por decreto el nuevo haber.

Para Daer, el Gobierno nacional obstaculizó la discusión con los empresarios en "connivencia con la CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa) y la UIA (Unión Industrial Argentina) para no hacer ninguna propuesta".

"Va a haber una cantidad de conflictos sectoriales por aumento de salario, debe haber solo alrededor de 30% de las actividades que han recompuesto sus salarios y ninguna de manera satisfactoria", amplió el dirigente, por lo que advirtió que "se viene una grado de conflictividad social importante" y probablemente crezca "en el sector salud".

Este viernes, el dirigente camionero Pablo Moyano, otro de los secretarios generales de la central obrera, aseguró que "están facultados desde la CGT para tomar nuevas medidas".

Obras sociales

Por otra parte, el dirigente de sanidad se refirió a la posibilidad de que el Ejecutivo emita un nuevo decreto de necesidad y urgencia (DNU) para desregular las obras sociales y respondió que "eso ya está en el enviado en diciembre".

"Ninguna prepaga se va a meter a dar salud por el aporte de un trabajador al sistema de seguridad social. Las cajas de los sindicalistas no son las obras sociales", indicó.

En este sentido, Daer afirmó que "están jugando con la salud de la mitad de la población" y que "si no fuera por el aporte del sindicato, las obras sociales no las puede sostener nadie".

"En vez de desentenderse de la salud, el Gobierno debe preocuparse de qué manera hacerse cargo de patologías que valen miles de dólares", indicó.

Por último, el dirigente sindical sostuvo que el Gobierno "festeja el superávit fiscal de enero sin haber pagado nada ni haber derivado ningún fondo que por ley tiene que coparticipar" y agregó: "No mandó un peso a comedores, licuo jubilaciones, licuo salarios, si ese es el rumbo me parece que no va a mejorar nada, va a ser un país absolutamente empobrecido".

Fuente: Télam