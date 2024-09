La ex presidenta Cristina Kirchner cuestionó hoy al Gobierno de Javier Milei por su tarea en los incendios en Córdoba, al advertir que "en el primer trimestre de 2024" la administración nacional "no ejecutó un solo peso de los fondos asignados a Manejo del Fuego".

En sus críticas a la gestión de Milei, manifestó que "desde el 10 de diciembre del 2023, el Gobierno nacional dejó de informar el reporte diario de incendios, lo que es especialmente importante en un contexto de crisis climática y mayor ocurrencia de eventos extremos (a los que el Presidente directamente niega)".

"Por si eso no bastara, en el primer trimestre de 2024, el Gobierno Nacional no ejecutó un solo peso de los fondos asignados a Manejo del Fuego", cuestionó.

Devorado por las llamas

"Hace días ya que la tele nos devuelve las imágenes devastadoras de los incendios en la provincia de Córdoba: Capilla del Monte, Dolores, Los Cocos y el avance implacable hacia otras localidades. Gente que pierde su proyecto de vida, su casa, sus animales… Bosques, fauna… Todo devorado por las llamas", lamentó la ex mandataria.

En un extenso posteo en redes sociales, titulado "Argentina bajo fuego", Fernández de Kirchner señaló que "la imagen más terrible fue la que revela la intencionalidad en el origen del incendio", en referencia a un "gran bidón de nafta que, cuando lo encontraron y lo exhibieron, ya había sido utilizado".

Y recordó que "en el año 2020, a propuesta del diputado Máximo Kirchner, el Congreso aprobaba la modificatoria de la Ley de Manejo del Fuego con el objetivo de ampliar las restricciones en el uso de las tierras afectadas".

“No es una ley punitivista sino de preservación y recuperación de los ecosistemas, ya que no diferencia si fue intencional el origen del fuego o no (aunque el 95% sean causados por acción humana: lobby inmobiliario, fines de explotación agrícola, etc). Por eso, la modificación busca desincentivar estas prácticas inhabilitando el loteo, división o cualquier uso de las tierras diferente al que tenían previo al incendio”, continuó.

Y planteó que "estaría bueno que Córdoba adecuara su normativa provincial en la materia a la Ley nacional".

El gobierno de Córdoba elevó hoy a $5.000 millones el Fondo Permanente para Atención de Desastre ante la situación extrema que vive la provincia por los incendios forestales que ya quemaron más de 16 mil hectáreas en Punilla.