El vocero presidencial Manuel Adorni que la Policía Federal Argentina a cargo del Ministerio de Seguridad, se declaró en alerta naranja tras los ataques a Israel cometidos por Irán el fin de semana.

La medida incluye reforzar la vigilancia y protección de espacios como la Embajada de Israel, la Casa de Gobierno, aeropuertos y diversos puntos de la comunidad judía a lo largo del país. También implica la custodia de funcionarios internacionales y de la Triple Frontera. Según indicó Infobae, no se trata de operativos o despliegues especiales si no de un “incremento de recursos”.

Las medidas se tomaron luego de que el presidente Javier Milei encabezara “un comité de crisis” junto a ministros y funcionarios de varias áreas con el fin de analizar la situación. Del encuentro, participó el embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela, quien brindó un informe sobre la situación y agradeció el "claro" apoyo de Milei a su país.

El vocero también se refirió a este regreso de emergencia en medio de la gira presidencial por parte de Javier Milei y la convocatoria a una reunión de gabinete.

“El embajador de Israel no participó de esa reunión como se dijo por ahi, expuso un informe ante el Presidente y sus funcionarios, luego dijo lo mismo en una conferencia de prensa que ustedes vieron y escucharon y luego se retiró. No estuvo en la reunión de gabinete porque no corresponde”, dijo.

Luego ratificó la postura del Gobierno de respaldar a Israel frente a la escalada de la tensión en Medio Oriente por el ataque de Irán, y sostuvo: “No consideramos que ponernos de frente a un problema que tiene el mundo nos haga ser un blanco, o cambie la situación de un país que ya tuvo dos atentados”.

“Estamos siguiendo con atención el conflicto en Medio Oriente”, agregó. “Se están tomando las medidas necesarias para tener un mayor control en las zonas fronterizas, para tener cualquier tipo de alertas por cualquier episodio que nos llame la atención”, dijo.

“No, el presidente no ha recibido amenazas”, dijo de manera contundente cuando le preguntaron si el regreso temprano de Milei estaba vinculado con alguna advertencia en ese sentido.