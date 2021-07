La vacunación contra el coronavirus de niñas, niños y adolescentes avanza a nivel mundial como estrategia para mejorar la inmunidad de rebaño o para proteger a aquellos menores de 18 años con comorbilidades, pero actualmente sólo se encuentra aprobado el inmunizante de Pfizer para adolescentes y los de Sinovac y Sinopharm a partir de los 3 años aunque sólo en China.

Los objetivos de la vacunación, la seguridad, los ensayos clínicos en curso, la opinión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la postura de la Argentina frente a esta estrategia son algunas de las preguntas que responden especialistas a continuación.



Si la mayoría de la población pediátrica es asintomática o desarrolla cuadro leves, ¿para qué vacunarlos?

"La mayoría de los niños desarrolla cuadros leves de Covid-19 pero hay una muy baja proporción de población pediátrica que puede complicarse (un 1 o 2%), y en su mayoría se trata de niñas, niños o adolescentes que tienen alguna comorbilidad", señaló a Télam la infectóloga pediátrica Analía De Cristófano.

De Cristófano, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), explicó que "estas comorbilidades son parecidas a las que constituyen factores de riesgo en los adultos como inmunosupresión, obesidad, cuadros respiratorios crónicos o trastornos neurológicos que hacen que no puedan seguir las medidas de cuidado general como uso de barbijo o mantener distancia, por lo que también estarían más expuestos".

De estos grupos, la especialista describió que "los inmunosuprimidos son lo que más hemos visto que se complican y luego los pacientes respiratorios"; y en relación a los adolescentes "la enfermedad tiene un comportamiento más similar al de los adultos, pero también hemos tenido casos que se complicaron de pacientes pediátricos con obesidad".

"Con lo cual, si se pueden vacunar, es una población que va a mejorar su pronóstico y disminuir la posibilidad de tener casos severos. Por otro lado, está el tema de la inmunidad de rebaño, y en este sentido vacunar a los niños ayudaría a disminuir la circulación viral", indicó.

¿La población pediátrica puede tener diferentes efectos adversos que la adulta?

"Sí. Las vacunas pueden tener una reactogenicidad diferente en niños y en adultos. Por ejemplo, hay eventos de alergias como púrpura de Schoenlein Henoch (también conocida como vasculitis por IgA) que no se ve en adultos", dijo Ricardo Rüttimann, médico pediatra e infectólogo y coordinador de la Comisión de Vacunas de la SADI.

Para Rütimann, "no podemos traspolar la información de la seguridad en adultos a la población pediátrica".

En el mismo sentido, De Cristófano sostuvo que "los niños son población sensible por lo que es muy importante que los estudios estén hechos y aprobados" pero recordó que "las vacunas de virus inactivado (como Sinovac o Sinopharm) están muy probadas y con las ARN (Pfizer o Moderna) se está acumulando mucha experiencia este último tiempo".

¿Qué vacunas están aprobadas para niños y adolescentes y dónde?

La vacuna de Pfizer fue autorizada para uso de emergencia (AUE) a partir de los 16 años en diferentes países, pero el 5 de mayo las autoridades sanitarias de Canadá ampliaron esa autorización para la población de 12 a 15 años, convirtiéndose en el primer país en el mundo en aprobar la inoculación a adolescentes.

Cinco días después hizo lo mismo Estados Unidos tras recibir la aprobación de parte de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA).

El 28 de mayo, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) autorizó también esta vacuna para la franja etaria entre 12 y 17, lo que es válido para sus 27 estados miembro.

Estas autorizaciones se basaron en los resultados de un ensayo clínico de Pfizer en el que se inscribieron 2.260 participantes, que fue publicado en The New England Journal of Mediciney que arrojó una eficacia del 100%, respuestas sólidas de anticuerpos y que fue bien tolerada.

Por su parte, el 11 de junio pasado China aprobó el uso de emergencia de las vacunas contra la Covid-19 de Sinopharm y de Sinovac Biotech (ambas utilizan la plataforma de virus inactivado) en personas de 3 a 17 años; los estudios clínicos de ambas vacunas se encuentran en curso con buenos resultados preliminares según sus desarrolladores.

¿Qué estudios hay en curso?

Actualmente Pfizer lleva adelante un estudio que evalúa la seguridad y eficacia de su vacuna en niños de seis meses a once años; también la vacuna de la farmacéutica estadounidense Moderna realiza un ensayo clínico fase 2/3 en niños de la misma edad, mientras completa otro en adolescentes.

Por su parte, Janssen está desarrollando un estudio de su vacuna en adolescentes (entre 12 y 17 años); en tanto que el lunes pasado la vicealcaldesa de Moscú, Anastasia Rakova, informó que habían comenzado ensayos clínicos de la vacuna Sputnik V en adolescentes.

"Se probará la vacuna en niños de 12 a 17 años en colaboración con el Centro Gamaleya. La primera y la segunda fase de los estudios se están llevando a cabo en dos hospitales infantiles líderes, el Hospital Infantil Morozov y el Hospital Infantil Bashlyayeva", indicó Rakova a la prensa.

Por su parte, AstraZeneca también realiza un estudio de su vacuna para la franja de 6 a 17 años, el mismo grupo etario del ensayo que está realizado CanSino Biologics (China).

¿Qué está evaluando hoy la Argentina?

Esta semana, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, informó públicamente que existe la intención de avanzar en la vacunación de menores de 18 años, particularmente de aquellos con comorbilidades.

En este contexto, el miércoles pasado fuentes oficiales informaron que el Gobierno solicitó a la empresa Sinopharm la información que llevó a autorizar la aplicación pediátrica de su vacuna contra el coronavirus en China con el fin de ser evaluada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

La vacuna de Sinopharm es una de las que se está aplicando en Argentina en población adulta y se espera que ingresen en los próximos meses 24 millones de dosis.

En esta misma línea, el Gobierno nacional elaboró el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 431/2021 que permitirá avanzar en la contratación de las vacunas de los laboratorios estadounidenses, entre ellos Pfizer, que ya se encuentra aprobada para adolescentes en varios países.

Además, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anunció que el próximo lunes se firmará un acuerdo con el laboratorio Moderna para la adquisición de nuevas dosis, que se podrían utilizar para fines pediátricos.