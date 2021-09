Santiago Moreno Charpentier concurrió este martes a la fiscalía de la localidad bonaerense de Campana para aportar los datos que desbloquear para una eventual pericia su phone cell, secuestrado la noche del 25 de julio pasado, cuando fue baleado por un oficial al que presuntamente quiso atacar con un cuchillo en medio de un cuadro de exaltación.

“Me encuentro muy bien, les agradezco a todos todo este tiempo que estaba preocupándose. Me encuentro bárbaro. Estoy en una comunidad terapéutica, me estoy recuperando y desintoxicando. Empezando a trabajar de a poco ”, contó el músico a la salida de la Fiscalía.

Consultado sobre lo que ocurrió la noche en que terminó recibiendo un balazo de la policía, el ex Tan Biónica aseguró: "No tengo ni un recuerdo, realmente mi cabeza entró en shock tal vez para protegerme de lo que había pasado".

“Tengo el recuerdo lamentable del sufrimiento de mi mamá por la situación y por una tocada de fondo más en mi vida. Espero que sea la última ”, agregó.

“Estoy en una comunidad terapéutica, me levanto muy temprano, trabajando mucho mis límites, hago grupos, compongo, mucha educación sentimental y emocional. Fundamentalmente trabajando mis límites. Estoy haciendo un poco de música ”, descrito sobre su día a día.

Y cerró: “Quería agradecerle a la gente que me hizo llegar su amor. No tengo contacto con el mundo exterior, leo un poco el diario, pero si hay una noticia mía la recortan. No voy a tener suficiente tiempo para agradecer a toda la gente ”.

Cómo sigue el caso

Chano asistió a la Oficina de Extracción de Datos Forenses Departamental para aportar la clave de su teléfono celular marca iPhone con el fin de que los peritos puedan eventualmente analizar su contenido en el marco de la causa que tiene como imputado al oficial de la policía bonaerense Facundo Amendolara (27).

“Se trata de extraer una copia de los datos del teléfono para poder devolverlo. En un principio no se realizará un análisis sobre los días y horas previas al hecho investigado, eso se evaluará luego de ser necesario”, expresó a una fuente del caso a Télam.

En tanto, voceros judiciales informaron que también se avanzará en la extracción de los videos de las cámaras de seguridad del domicilio del músico ubicado en el barrio privado Parque La Verdad, de Exaltación de la Cruz.

Por otra parte, la semana que viene está previsto que se realice una nueva reunión para continuar con la evaluación del estado psíquico en el que se encontraba Moreno Charpentier la noche del 25 de julio último.