El dirigente Ricardo Alfonsín, creador del nuevo Frente Amplio por la Democracia, cuestionó la reciente decisión del Gobierno nacional de eliminar las retenciones a las economías regionales y suspender hasta junio de 2025 los derechos de exportación para todos los cultivos. Según explicó, la medida tiene un impacto que no es tan favorable como parece a primera vista.

Por otro lado, en declaraciones en sus redes sociales y a distintos medios bonaerenses, cuestionó en duros términos lo que llamó “la deriva autoritaria” del Gobierno de Javier Milei.

"Es cierto que el gobierno, al diluir las retenciones, les produce un beneficio a los productores. Pero este beneficio no es tanto como parece, porque simultáneamente, reduce la tasa de devaluación del dólar oficial. Eso significa que el Estado pagará menos pesos por cada dólar exportado a los productores de granos", afirmó.

Según Alfonsín, el efecto de la baja de retenciones queda neutralizado o incluso revertido por la menor cotización del dólar oficial. "Lo que ganan por la reducción de la tasa de retenciones puede compensarse o incluso revertirse por lo que dejan de cobrar, porque no se aplica el tipo de cambio paralelo, salvo que la inflación sea cero, cosa bastante improbable", sostuvo.

Además, sugirió que esta estrategia devaluatoria no es casual, sino parte de una planificación previa. "Creo que redujeron la tasa de devaluación del dólar financiero, del dólar oficial, porque pensaban hacer esto. Pensaban tomar una decisión que aparenta ser muy beneficiosa para los productores de granos, pero que no lo es tanto, porque van a liquidar el dólar a un valor inferior", subrayó.

Críticas al sector agropecuario por su reacción

El ex embajador en España también se refirió a la respuesta del sector agropecuario ante la medida y se mostró sorprendido por la falta de un pronunciamiento contundente. "No sé por qué las cuatro entidades no han dicho nada. Incluso cuando yo escribí en Twitter, algunos periodistas del sector agropecuario dicen que no es así, pero no rebaten mi argumento. No objetan los argumentos", cuestionó.

En su análisis, atribuyó esta actitud a una cuestión ideológica: "A lo largo de la historia, durante las dictaduras, los grandes empresarios jamás manifestaron sus diferencias con las políticas del gobierno, salvo en los momentos en los que ya las dictaduras estaban por retirarse".

También hizo referencia a la relación entre el sector empresarial y el oficialismo. "Ver en algunas reuniones a las élites económicas aplaudir ciertos tramos en el discurso del presidente, como cuando descalifica a la oposición, es algo preocupante", afirmó.

Críticas a Milei y su "deriva autoritaria"

Más allá de la cuestión económica, Alfonsín también advirtió sobre lo que considera una creciente concentración de poder en el gobierno de Javier Milei. "Hoy, por primera vez desde 1983, la democracia está en riesgo", alertó.

En este sentido, cuestionó el uso recurrente de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y el desprecio del oficialismo por el Congreso. "El abuso de los DNU es peligroso porque le da al presidente un poder casi absoluto para legislar sin la intervención del Congreso. Esto es una clara señal de autoritarismo", afirmó.

Asimismo, señaló la retórica confrontativa del presidente como un factor preocupante. "Cuando un presidente descalifica a las instituciones democráticas, como lo ha hecho Milei, y ataca a los opositores simplemente porque no coinciden con él, eso pone en peligro la estructura de la democracia en la sociedad", subrayó.

También apuntó contra el respaldo del presidente a figuras internacionales polémicas y sus declaraciones en redes sociales. "Estamos muy preocupados por la deriva autoritaria del Gobierno", dijo, en referencia a la reciente defensa de Milei al magnate Elon Musk tras ser acusado de hacer el saludo nazi en la asunción de Donald Trump.

Finalmente, instó a todas las fuerzas políticas democráticas a reaccionar y oponerse a las políticas del Gobierno. "Tenemos que lograr que esa correlación de fuerzas cambie y entren más legisladores progresistas que se opongan a las políticas del Gobierno; equilibrar el poder en el Parlamento", concluyó.

Advertencia sobre la economía y la gobernabilidad

Alfonsín sostuvo que el Gobierno enfrenta un dilema difícil de resolver: "El gobierno no puede quitar las retenciones porque se queda sin plata y no puede devaluar, porque la inflación se le va por las nubes".

Como alternativa, propuso que se otorguen bonos a pequeños y medianos productores por el valor de lo que pagan en retenciones. "Esto permitiría que ellos lo puedan descontar en el mercado y paliar la difícil situación que están atravesando", planteó.

También comparó la situación actual con la crisis de fines de los años 90. "La situación se parece mucho a lo que ocurrió allá por el '97-'98, cuando había grandes concentraciones de la riqueza, cuando se remataban los campos, y los productores no podían invertir porque estaban hipotecados. Ahora no están hipotecados, pero tienen grandes deudas a una tasa altísima", detalló.

Por último, insistió en que la eliminación de retenciones no traerá mejoras reales para los productores. "Lo que los productores ganan por la baja de retenciones lo pierden por la reducción del crawling peg, de hecho, pierden más. Es una maniobra típica de un experto en mesas de dinero", concluyó.