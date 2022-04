“En salud mental no hay vacunas. En salud mental hay acciones. Y el Estado trabaja en una una recuperación integral de la sociedad en todas las dimensiones, también la emocional y psicológica porque durante la pandemia se generó estrés, ansiedades, miedo y mucho sufrimiento”, dijo el presidente Alberto Fernández en la presentación de la Estrategia Federal de Abordaje Integral de la Salud Mental que se hizo en el Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte, centro de referencia nacional para esa problemática en el país.

“La salud mental fue durante muchos años un tema tabú. Cada persona tiene que saber que no está sola y no podemos hacer más oídos sordos a ese problema”, afirmó en un discurso en el que aclaró que dada su seriedad no iba a improvisar, sino a leer.

Más de mitad de la población argentina manifestó haber sentido algún padecimiento psíquico durante la pandemia, según los resultados preliminares de una serie de investigaciones sobre salud mental y coronavirus que está haciendo el Conicet, confirmó a Télam una alta fuente de Casa Rosada.

El jefe de Estado puso en marcha la estrategia que buscará "garantizar el cuidado y la atención de la salud mental en todas las etapas de la vida, además de incrementar la capacitación de recursos humanos en el área y proveer dispositivos para la externación y la inserción laboral".

La actividad se realizó en el Hospital Nacional Laura Bonaparte de Parque Patricios, donde además se inauguró el Servicio de Niñeces y Adolescencias del centro asistencial.

"La iniciativa tiene como prioridad articular una serie de políticas en el marco del sistema sanitario nacional, con base en una perspectiva de derechos, comunitaria y libre de violencias, y desde el respeto a las diversidades. La misma se apoyará en líneas específicas que incluirán el fomento de actividades de prevención, la promoción de tratamientos específicos de calidad, y la mejora en la calidad y el acceso a la atención primaria", se informó oficialmente.

Desde el Ministerio de Salud se ampliará el sistema de la red asistencial por telemedicina para garantizar la realización de interconsultas profesionales en el abordaje de casos complejos, se incorporarán 12 nuevas residencias interdisciplinarias en salud mental y se creará la Diplomatura en Salud Mental Comunitaria, entre otros.

Los principales puntos de la Estrategia Federal en Salud Mental

Según expertos, la pandemia generó que más de la mitad de la población haya sufrido trastornos en torno a la incertidumbre, los miedos, las pérdidas y la violencia. Por ello dieron a conocer los ejes principales de la estrategia que el ministerio busca fortalecer:

Se buscará ampliar la telemedicina y obtener un mayor acceso de interconsultas

Implementación de la Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental (RISAM) en 12 provincias

Creación de la especialidad en Salud Mental Comunitaria

Diplomatura de acción mental con mirada en la ley

Entrega de botiquines REMEDIAR para 350 hospitales

Transferencia de fondos a las provincias en el marco del Programa SUMAR

Nuevas líneas de investigación en materia de salud mental

Capacitaciones sobre Salud Mental en el marco del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género

Así también informaron las nuevas intervenciones para el plan:

Creación de dispositivos de cuidados de la urgencia y guardias interdisciplinarias 24hs en todos los Hospitales Nacionales, acorde al modelo del Hospital Bonaparte en Capital Federal

Adecuación de la Colonia Montes de Oca en el pasaje a la polivalencia

Incorporación de recursos humanos especializados en Salud Mental Comunitaria

Operativo territorial de alcance nacional “Entre varios en barrios” para la promoción, prevención y atención en salud mental comunitaria

Creación de programa para el abordaje y atención integral de los consumos problemáticos

Fortalecimiento a las provincias para la implementación de la Ley de prevención de suicidios con un 0800

Espacios de acompañamiento profesional en el primer nivel de atención para el abordaje integral en salud mental al colectivo LGBTIQ+

Capacitaciones sobre la Ley de Salud Mental a todo el personal de la Administración Pública Nacional y otros organismos, algo similar a lo que sucede con la Ley Micaela.

Fortalecimiento de la red asistencial para el abordaje intersectorial en la atención integral de los consumos problemáticos

Luego de los ejes se anunció que se llevarán a cabo acciones con otros ministerios. En este sentido, hubo acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, en la cual se asignó el 3% de las casas construidas para ser utilizadas por personas en proceso de externación.

También se construirán más de 2 mil viviendas, según necesidades, para la desinstitucionalización de personas en proceso de externación. El Ministerio de Obras Públicas propone continuar con la estrategia de Nodos de Cuidado en Red, a través la combinación de construcción de nuevas locaciones y la adecuación de los hospitales monovalentes existentes.