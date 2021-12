Alberto Fernández: "Me apuran con el Fondo y no me aprueban el Presupuesto"

El presidente Alberto Fernández cuestionó este sábadoa los sectores opositores que lo "apuran para cerrar rápido" el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) pero, al mismo tiempo, rechazan el proyecto de Presupuesto 2022 en el Congreso, al participar de la presentación de Máximo Kirchner como nuevo titular del PJ bonaerense.



El mandatario aprovechó el mensaje en el Museo Quinta 17 de Octubre, ubicado en la localidad bonaerense de San Vicente, para fijar su postura luego del rechazo que recibió el viernes en la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2022 del Poder Ejecutivo, en el marco de una sesión que se extendió durante más de 20 horas, con fuertes contrapuntos.



La votación final se cerró a contramano de los consensos que se había logrado construir para que la iniciativa volviera a comisión, y reunió 132 votos contra 121 del oficialismo y aliados, y una abstención.



"Discutimos con los acreedores privados en plena pandemia y nos decían 'hay que cerrar, apúrense', pero cerramos cuando le ahorramos a la Argentina 38 mil millones de dólares, Y ahora tengo el mismo problema, dicen 'hay que cerrar, hay que cerrar', pero los que me dicen hay que cerrar con el Fondo no me aprueban un presupuesto, y además me apuran", dijo este sábado el Presidente en su discurso en San Vicente, ante el Frente de Todos en pleno.

En ese marco, el mandatario planteó: "Lo que es peor es que la deuda que me piden que arregle es la que ellos tomaron".



"Dense cuenta que estamos tratando de resolver los problemas que ustedes crearon y si no lo hacen por honestidad intelectual, aunque sea háganlo por vergüenza, porque vergüenza debería darles lo que fueron capaces de hacer", añadió en referencia a los dirigentes de Juntos por el Cambio y el endeudamiento tomado por la gestión de Mauricio Macri.



Tras el rechazo en Diputados, el Gobierno nacional anunció su decisión de prorrogar el Presupuesto vigente, mientras el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el resto del Gabinete nacional acusó a la oposición de haber actuado con "una falta de responsabilidad colectiva que crea incertidumbres".



MENSAJE A LA CORTE

El presidente aprovechó su discurso para volver a cuestionar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, que esta semana declaró por unanimidad, y quince años después, la inconstitucionalidad de la ley del Congreso que redujo los miembros del Consejo de la Magistratura de 20 a 13 en 2006, encargó al Congreso una nueva ley que lo regule y concedió un plazo de 120 días corridos para que se elijan a los nuevos miembros.



"Yo no sé qué le pasa a la Corte Suprema de Justicia, que debería ser el lugar donde los argentinos recurren a resolver sus conflictos. Si los jueces no dirimen conflictos, los profundizan, si los dirimen solo teniendo en cuenta los intereses de una sola parte, no hacen justicia", aseveró el Presidente.



Fernández recordó que, durante su presidencia, a Cristina Fernández de Kirchner "la dejaron sin presupuesto en 2010". Y completó: "Y a mí me dejaron sin Presupuesto en 2022".



"Pero miren: Cristina en 2010 siguió gobernando y yo en 2022 voy a seguir gobernando. Vamos a seguir gobernando porque sabemos qué intereses representamos: los de los que menos tienen, los de los más postergados y los más desposeídos. No me importa qué Presupuesto me dejaron de aprobar, sé que eso lo voy a hacer con o sin Presupuesto, lo tengo claro", exhortó el jefe de Estado.



En su debut con la nueva composición del Congreso, los diez bloques de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados se abroquelaron en el rechazo al Presupuesto 2022 y empujaron tres votaciones en el recinto en las que -junto a otros espacios- se impusieron al oficialismo, aunque lograr una posición unificada les significó fuertes debates internos.



De hecho , este sábado la Coalición Cívica (CC) sostuvo que "voltear el Presupuesto no era una opción", y cuestionó la ausencia de una "posición más inteligente y responsable" dentro de Juntos por el Cambio (JxC), en una fuerte critica hacia el interior de la coalición opositora, luego del rechazo en la Cámara de Diputados al proyecto presentado por el Gobierno nacional.

"Para la Coalición Cívica voltear el Presupuesto no era una opción. Entendemos que la tensión y la insensatez del oficialismo puede haber encerrado a Juntos por el Cambio, pero necesitábamos aplomo para tener una posición más inteligente y responsable", sostuvo la CC en un comunicado de prensa difundido esta mañana.



En otro orden, en su discurso en San Vicente, el Presidente recordó la figura de Néstor Kirchner y aseveró que con el expresidente fallecido "empezó a tejerse otra historia en Argentina porque cambiaron las lógicas del poder" debido a que "se puso al lado de los que no tenían trabajo y estaban en la pobreza, negoció con acreedores privados, juntó plata, le pagamos al Fondo y nos desprendimos del sometimiento que significa deberle".



Hacia el final del mensaje, Alberto dijo que "entramos en un nuevo tiempo, veremos el 2023, va a ser nuestro, vamos a ganar, pero para hacerlo aprendamos lo vivido, escuchemos a nuestros vecinos, a todas las voces". (Fuente: Télam)