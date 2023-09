El candidato a vicepresidente por Hacemos Unidos por Nuestro País, Florencio Randazzo aseguró este miércoles que en ese espacio "a nadie se le pasó por la cabeza" bajarse de la competencia electoral, ratificó la postulación del gobernador Juan Schiaretti, y consideró que la candidata a la Presidencia por Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, "se equivocó" al pedirle al mandatario provincial que desistiera de su aspiración de participar en las elecciones del 22 de octubre.

"Nunca se nos cruzó por la cabeza (bajarnos de la candidatura). ¿Cuál seria el motivo para no ser candidatos el 22 de octubre? ¿Cómo miraríamos a quienes nos votaron la elección pasada? Se me caería la cara de la vergüenza, prefiero irme a mi casa y no volver nunca más a la política", manifestó Randazzo en declaraciones a Radio Mitre.

El diputado aseguró que junto a su compañero de fórmula son "hombres de palabras" y que van a competir en las elecciones de octubre en respuesta a las declaraciones de Bullrich donde le pidió a Schiaretti bajar su postulación presidencial.

"Estoy convencido que Bullrich cometió un error, se equivocó. Quiero pensar bien porque la política se ha ido desvirtuando producto del oportunismo y de la falta de compromiso para transitar un camino a veces difícil", afirmó Randazzo.

Asimismo recordó que han "sacado casi un millón de votos" por lo que mantendrán esas "ideas y convicciones hasta el final de esta lucha electoral".

"Vamos a competir el 22 de octubre. El resultado no puede ser siempre el que mande, es un error. Soy un hombre de palabra y creo en la gestión. No hay mejor fórmula que la nuestra", subrayó.

Para Randazzo, junto Schiaretti conforman la "alternativa a la grieta" y afirmó que la ciudadanía ha elegido salir de la misma votando al candidato ultraderechista Javier MIlei "producto del hastió a la política y a falta de respuesta a los problemas de la sociedad".

"Hay que salir de la grieta pero de otra manera. Creemos que tenemos un profundo sentido común y experiencia en la gestión. Schiaretti fue exitoso en Córdoba y ha llevado adelanté una muy buena gestión respetando los que piensan diferente, los fallos de la justicia, dando previsibilidad y confianza a los inversores", remarcó.

Finalmente añadió que ofrece al electorado argentino "la idea un Estado moderno y austero", un plan de obras públicas y "una mirada federal".

Fuente: Télam