"Argentina es el país que más nominaciones al Oscar tiene en la región porque hay una Ley de Cine que sostiene y fomenta la existencia de un cine argentino", afirmó este lunes Santiago Mitre, director y coguinista de la película "Argentina,1985", ante el plenario de comisiones de Diputados que debate la Ley Ómnibus.

Mitre asistió al Congreso en representación de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica para exponer el rechazo a las modificaciones que impulsa el gobierno de Javier Milei sobre el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.

Entre otras reformas la iniciativa oficialista retira la principal fuente de financiamiento de la entidad que representa el impuesto sobre la facturación de los canales de TV y servicios de cable. Además la reforma fija limitaciones presupuestarias y de acceso a subsidios.

"Todos aquí admiramos a Ricardo Darín pero no se si todos saben que Ricardo Darín es admirado en todo el mundo y eso es porque nuestro cine se exporta. ¿Existirían las películas de Darín, de Morán, de Suar, de Roth, de De la Serna y de tantos otros si no hubiese existido una Ley de Cine que propulsó y sostuvo una cinematografía a lo largo del tiempo?, no", afirmó Mitre.

El cineasta también destacó el papel del INCAA tanto en reconocidas películas como "Relatos Salvajes", “El Secreto de sus Ojos”, “La Historia Oficial” y “Camila” como también en otras de menor presupuesto como "Trenque Lauquen" .

Mitre aseguró que la relevancia internacional del cine argentino en los últimos treinta años está vinculada a la creación de un "organismo autárquico, ajeno a los caprichos del poder político de turno cuyo presupuesto pese a las insistentes falsedades que se dicen no está relacionado con el presupuesto nacional, se autoabastece, el cine no pide plata pide que se mantenga la ley que le permite seguir autofinanciándose".

