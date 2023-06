La UTN San Francisco llevó adelante días atrás el acto de designación del nuevo abanderado y escoltas para el período 2023-2024, ocasión en la que por primera vez una estudiante de Ingeniería Industrial ocupó un lugar en ese grupo destacado.

Se trata de Paloma Rodríguez, quien con un promedio de 8,63 fue designada como escolta, junto a Guido Melano, Carlos Cerutti, Lucrecia Martínez, y Lucio Bea Chiavassa, siendo además designado como abanderado el estudiante Bruno Chiabrando.

La presencia de Paloma en este acto protocolar deja en evidencia el crecimiento y la consolidación de la carrera de Ingeniería Industrial, y por otro lado, el destacado rol que las mujeres protagonizan cada vez más en la ingeniería.

Actualmente Ingeniería Industrial se dicta desde 2019 en el Centro Regional de Educación Superior (CRES), conformado mediante un convenio marco suscripto en el Ministerio de Educación de la Nación junto a la Municipalidad de San Francisco y la Universidad Nacional de Villa María. Es la carrera de más reciente incorporación en nuestra oferta educativa.

- ¿Cómo fue tu formación previa?

- Nací en Brinkmann pero hace muchos años que ya vivo en San Francisco. Tengo 22 años y estoy cursando actualmente quinto año de la carrera. Son cinco años y la tesis, así que también estoy cursando lo que es proyecto final para ya el año que viene terminar con la tesis y graduarme si todo sale bien. Tanto en la primaria como en la secundaria fui al Instituto San Francisco de Asís. Terminé en 2018, salí con un bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades. Y ahí me inscribí en la UTN/CRES.

- ¿Cómo llegás a ser estudiante de Ingeniería Industrial?

- Tenía que encontrar alguna carrera que me gustara, que pudiera hacer acá en la ciudad, y me llamó mucho la atención UTN porque siempre me gustaron los números. La carrera justo abrió ese año, el año en que yo ya estaba analizando carreras. Y me gustó, básicamente, porque comparada con las otras ingenierías es una carrera que se avoca la gestión de procesos, de proyectos, de maquinarias, personas. Me gusta todo lo que es la parte de gestión, es una carrera tan versátil que permite que tu campo de acción sea muy amplio, entonces uno se puede abocar al tipo de industria que le guste desde química, metalúrgica, no solamente industrias que se dediquen a la producción, sino también empresas que se dediquen a prestar servicios, me gusta eso de la carrera, que te permite adaptarte al tipo de industria y a lo que te guste.

- ¿Cómo te enteraste en ese momento de la nueva propuesta?

- Estaba viendo qué estudiar, me había decidido por Ingeniería Química, y unas semanas antes de empezar con el cursillo de ingreso ingresé en las redes y vi que habían lanzado una nueva carrera, que era Ingeniería Industrial. No la había considerado porque no estaba en la ciudad y yo no me quería ir a Córdoba. Entonces me puse a investigar, me puse a hablar con otros ingenieros, me empezaron a comentar un poco, empecé a comparar ambas carreras y decidí que me gustaba mucho más el perfil de gestión que tiene el ingeniero industrial y esa capacidad de poder adaptarse, y que no es algo tan específico como es la química, por ejemplo.

- ¿El hecho de que sea una carrera que se puede cursar en San Francisco influyó en tu decisión?

- Yo no me quería ir a otra ciudad y quizás si no hubiese encontrado una carrera como ésta, lo consideraba, pero la verdad que las ingenierías me llamaron mucho la atención. Tengo familiares que son ingenieros, fue también a ellos a quienes les consulté. Hay un ingeniero químico y hay ingenieros industriales en mi familia. Y siempre me gustaron las matemáticas y cuando uno se pone a investigar, las ingenierías tienen, por lo menos los dos primeros años, matemática pura, entonces dije 'me arriesgo al desafío', que no es nada fácil, pero que me terminó gustando.

- ¿Te sentiste acompañada en el trayecto?

- Sí, por ejemplo hay tutorías que brindan desde UTN a todas las carreras, sobre todo en los primeros años, que son los de las materias como Física, Análisis, Química. Hay tutorías, he ido a tutorías, son útiles. Las dan estudiantes, ellos te comparten sus conocimientos en base a parciales que han tenido, ellos pueden decirte “esto te puede ser más fácil verlo de esta forma”. Es como salir un ratito del aula y compartir con otro alumno, que te expliquen como ellos entendieron, así que si alguien no se lleva tan bien con las matemáticas hay oportunidades para ir aprendiendo más.

- ¿Cómo recibiste la noticia de que habías sido elegida escolta de la Bandera Nacional?

- Me avisaron el día anterior a mi cumpleaños, estaba en mi casa. Llegué de la Facultad, me llaman de UTN, me lo comentan por teléfono, me asombré porque no lo esperaba. En el curso mío somos poquitos y todos se destacan, mis compañeros de curso todos merecen ser destacados, estábamos todos pensando quién será porque son todos muy buenos estudiantes y van a ser muy buenos profesionales, y me asombró. Te llena de emoción, porque es un reconocimiento a tanto esfuerzo. Fue una linda oportunidad para empezar a destacar Ingeniería Industrial. Nos puso muy felices que se empiece a conocer sobre la carrera, que es una carrera nueva y es hermosa.

- Por lo que contás, llevás la carrera al día…

- La llevo al día, siempre fui muy dedicada a esto, me gusta dar lo mejor de mí para poder llevarla al día y por suerte ya es el quinto año y estoy cruzando los dedos para que todo salga bien con la tesis.

- La Bandera ¿era un objetivo?

- Nunca dije "yo quiero llegar a la Bandera". Siempre me gustó estudiar, me gusta dedicarle tiempo a eso. Si yo me meto en una carrera es para estudiarla y para dar lo mejor de mí y esforzarme en eso, y no para decir “vamos viendo qué sale”. En realidad mi fin último era poder salir de acá siendo profesional, para poder desempeñarme en el mundo laboral de la mejor manera posible. Pero se fue dando, un poco con esfuerzo y dedicación.

- ¿Cómo lo tomó tu familia?

Mi familia se emocionó, cuando le conté a mi mamá nos largamos a llorar, fue todo re lindo, mis papás estaban muy contentos por este reconocimiento. Tengo hermanos, uno está estudiando Ingeniería Electrónica en UTN, también está en quinto año, y tengo hermanitos más chiquititos.

- ¿Cómo ves la salida laboral, ahora que estás más cerca de graduarte?

- Particularmente hoy le dije que sí a un trabajo. Oportunidades laborales siempre surgen, eso también es algo que te permite la Ingeniería Industrial, siempre buscan especialista o ingeniero industrial. Trabajo se va a conseguir siempre con el título. También los compañeros míos de curso siempre tienen empresas que los están llamando para hacer pasantías, para hacer prácticas.

- ¿Cómo te ves como profesional?

- Me gustaría enfocarme en la prestación de los servicios, más que en una industria productiva. Cuesta verse un poco ya recibido, porque fueron tantos años de estudio, pero estoy con ganas de empezar a trabajar y empezar a aplicar los conocimientos que uno adquirió en la carrera.

- ¿Qué le dirías sobre Ingeniería Industrial a aquella persona que está considerando estudiar una carrera y analizando opciones?

- Que es una carrera muy amplia, entonces quizás si cuando uno termina en secundario está un poco indeciso y no sabe lo que le gusta, que fue un poco lo que me pasó a mí, debe saber que es una carrera que te va a permitir encontrar algo que te guste en el ámbito laboral, porque es muy amplia. Es más de gestión, no te encierra en una especialidad, sino que vos podés adaptarlo al tipo de industria que te guste. O quizás a prestar servicios, eso también lo permite la Ingeniería Industrial. Les diría que se animen a probar, que se acerquen tanto a UTN como al CRES a consultar sobre la carrera. A consultarnos a nosotros en los pasillos que vamos a estar más que felices de poder compartir nuestras experiencias.

Inscripciones abiertas

El 29 de julio de este año comenzará el Seminario Universitario 2024 en la modalidad extensiva, que se desarrollará bajo la modalidad semipresencial, para quienes deseen comenzar una ingeniería o licenciatura en UTN.

El Seminario Universitario constituye la primera etapa académica por la cual los aspirantes de las carreras dictadas en la Facultad Regional San Francisco de la UTN deben pasar. Su función principal es prepararlos para las asignaturas que forman parte del Primer Nivel del Plan de Estudios. Además, este proceso desempeña un papel estratégico en la formación de los estudiantes, ya que busca nivelar los conocimientos adquiridos en la escuela secundaria e informar sobre la vida institucional de la Universidad.

En el link https://sanfrancisco.utn.edu.ar/contenidos/seminario-de-ingreso-123 se encuentra toda la información necesaria, y el acceso al formulario de inscripción.