El viernes 3 de diciembre, la Academia Nacional de Ingeniería distinguió a Florencia Fagiano, graduada de Ingeniería Química de la UTN San Francisco, por haber obtenido uno de los mejores promedios del país.

Fagiano, que es nacida en San Francisco, empezó sus estudios en 2015 y se recibió en septiembre de 2020, llegando a ser abanderada de la institución. Finalizó sus estudios con promedio 9.28, y se convirtió este viernes en la decimotercera persona graduada de UTN San Francisco que recibe esta distinción, desde la implementación del homenaje en 1993.

En la actualidad, Florencia vive en Bariloche, donde se encuentra estudiando una Maestría en Ingeniería en el Instituto Balseiro mientras trabaja con materiales de almacenamiento de hidrógeno. Además, es ayudante de cátedra, desde segundo año de su carrera, en la materia Álgebra y Geometría Analítica.

Cabe destacar que debido al contexto de pandemia, el acto de premiación se llevó adelante de manera virtual, y del mismo participaron todos los graduados seleccionados para recibir el premio a través de la plataforma Zoom. El evento, además, fue transmitido en vivo por el canal de Youtube de la Academia Nacional de Ingeniería.

“Los años que pasé en la UTN fueron muy buenos. Viví muchas experiencias que me sirvieron para crecer como persona y profesionalmente, de las cuales aprendí muchísimo, y las que me sirvieron para formarme como profesional. Es algo que valoro mucho hoy en día”, aseguró Fagiano, tras ser premiada por la entidad.

Además, indicó: “Desde que empecé la carrera siempre me dediqué a los estudios, y fui muy aplicada. Desde los comienzos siempre fue algo prioritario”.

A la par de sus estudios participó durante tres años del Grupo de Investigación de Polímeros (GPol), actividad que complementó su formación profesional. En tanto practicó natación, una de las actividades propuestas por UTN San Francisco, y ya fuera de ella llevó adelante otras tantas actividades, entre ellas inglés. Asimismo obtuvo la beca Friends of Fulbright que le permitió viajar a Estados Unidos y una beca de la Fundación YPF para estudiantes de grado.

Sobre el premio, Fagiano contó: Me mandaron un mail y me tomó completamente por sorpresa. Me siento muy contenta por haber recibido este premio porque es un gran reconocimiento por el esfuerzo y dedicación que uno pone en la carrera, además es un estímulo para seguir perfeccionándome y seguir buscando la excelencia”.

“Me parece que es muy importante más que todo porque es un reconocimiento a alguien que puso esmero y mucha dedicación durante muchos años de su vida”, agregó.

Asimismo, se refirió a cuáles fueron las claves que le permitieron obtener el promedio que obtuvo: “Creo que el secreto es hacer las cosas que a uno le gusta, hacerlas con ganas y con dedicación. Y ser perseverante, porque por ahí puede que algo salga mal o que no salga como una espera, pero si uno sabe qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere hacer y a dónde quiere llegar, siempre salen mejor las cosas”.

“La UTN Facultad Regional San Francisco, al igual que todas las universidades, pienso que brinda las herramientas que uno necesita para formarse como profesional y hay que saber aprovecharlas y sacarle el mayor provecho posible”, sumó.

Para cerrar, y sobre lo que deparará su futuro profesional, la ingeniera manifestó: “Tengo muchas opciones, muchas alternativas que me gustan y que estoy analizando, todavía no lo tengo definido. La maestría dura dos años y estoy ahora terminando el primero que es bastante intenso”.

“Voy a ir viendo a medida que transcurra el tiempo qué camino voy a continuar, pero me gustaría seguir estudiando, capacitándome, en cualquier ambiente laboral o de estudio en que me encuentre”, concluyó.

Sobre el premio

Los Premios “Ing. Isidoro Marín” de la Academia Nacional de Ingeniería tienen por objeto evidenciar públicamente a quienes se hayan destacado por su capacidad y dedicación al estudio durante su carrera universitaria, alcanzando un nivel sobresaliente de capacitación científico-técnica reconocida por su Universidad y por la Academia.

Buscan distinguir a egresados sobresalientes de las carreras de ingeniería que se dictan en las universidades del país, sean nacionales, provinciales o privadas reconocidas por el Estado Nacional. Asimismo se incluyen instituciones de nivel universitario reconocidas oficialmente.

Los candidatos considerados para la adjudicación de estos premios son ingenieros egresados con un promedio de calificaciones igual o superior a ocho puntos y deben haberlas realizado como alumnos regulares en el número de años establecido como normal para la carrera.