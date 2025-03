Federico Shortrede, el matemático de los videos virales, llega hoy a UTN San Francisco

Hoy, al finalizar el acto de inicio del ciclo lectivo de UTN San Francisco previsto para las 18.30, Federico Shortrede será el protagonista de la charla abierta titulada "Aprender a Pensar", un evento que se llevará a cabo en el salón de actos de la universidad. Esta charla, que está abierta a toda la comunidad, será una oportunidad única para estudiantes, docentes y público en general de reflexionar sobre el proceso de aprendizaje, las decisiones que tomamos a lo largo de la vida y cómo enfrentar los desafíos de manera positiva.

Federico Shortrede es un reconocido creador de contenido en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, con más de tres millones de seguidores. Su estilo único, que fusiona comedia, divulgación científica y su pasión por la enseñanza, lo ha convertido en una de las figuras más destacadas del mundo digital. Hoy, estará compartiendo su visión y experiencia en un encuentro que promete ser tanto inspirador como enriquecedor para todos los presentes.

En una entrevista con La Mañana de El Periódico, Shortrede compartió detalles sobre su trayectoria, que comenzó de una manera no planeada ni premeditada. Aunque hoy es conocido por su contenido relacionado con las matemáticas, su camino hacia la creación de contenido fue una mezcla de casualidad y pasión por la comedia. "Cuando comenzó la pandemia, empecé a hacer contenido, pero no sobre matemáticas, sino sobre otros temas como comedia y humor, ya que siempre me dediqué al teatro", explicó. Al principio, su contenido consistía principalmente en memes y videos de comedia, pero poco a poco fue encontrando una fórmula que atrajo a más seguidores.

"En un momento me di cuenta de que podía fusionar mi faceta de comediante con videos educativos. Decidí comenzar a hacer contenido con mayor regularidad, y los resultados comenzaron a llegar", agregó.

Aunque al principio sus videos eran bastante improvisados, Shortrede nunca dejó de mejorar. "Con el tiempo, fui aprendiendo más sobre producción, edición y iluminación. Empecé a invertir en mi contenido y, de alguna manera, los algoritmos comenzaron a funcionar mejor. Fue entonces cuando mi comunidad creció de manera significativa", recordó.

Un cambio hacia la enseñanza de las matemáticas

A medida que su presencia en redes sociales aumentaba, descubrió que su pasión por las matemáticas también podía ser parte del contenido que compartía. "Yo siempre fui docente, aunque no de manera tradicional. Al principio, la matemática era algo que no trataba de forma directa, pero comencé a darme cuenta de que podía ser una forma de ayudar a otros a entender conceptos que muchos temen o evitan", explicó.

También destacó que actualmente cuenta con un equipo de trabajo para su academia online, donde se ofrecen clases de matemáticas, física, química, biología, inglés y otros temas. "Es un equipo de trabajo que crece día a día. Mi objetivo es seguir creando contenido educativo, pero también ampliar mi presencia con más eventos y charlas", comentó sobre sus proyectos futuros.

Además de su éxito en redes sociales, el influencer está en proceso de equilibrar su carrera digital con su amor por el teatro. Antes de dedicarse a las plataformas, estuvo 15 años en la actuación. Ahora, busca fusionar sus dos pasiones: la divulgación científica y el teatro. "Estoy trabajando en un espectáculo con Agustín, otro influencer, donde haremos algo relacionado con la ciencia, pero con un enfoque teatral. Creo que la divulgación científica puede ser mucho más atractiva si la combinamos con el arte", adelantó.

Un consejo para los estudiantes que comienzan sus carreras

En cuanto a la charla de hoy, Federico no solo busca inspirar a los estudiantes, sino también ofrecer un mensaje de aliento a aquellos que están comenzando su camino académico. "Creo que es importante entender que no todos saben qué quieren hacer de inmediato. Hay gente que tiene claro su camino desde joven, pero otros no. Yo pasé por un proceso de prueba y error", reflexionó sobre su propio caso.

"Es importante no tener miedo a equivocarse. Si elegiste una carrera y te das cuenta de que no es lo que esperabas, no pasa nada. La vida sigue, siempre hay tiempo para cambiar de rumbo", enfatizó. Este mensaje de flexibilidad y aceptación será uno de los ejes principales de su charla, que se presentará como un espacio para la reflexión personal.

Una charla para todos: estudiantes, docentes y padres

El creador de contenido hizo también hincapié en que su charla no está dirigida exclusivamente a estudiantes, sino que invita a todos los miembros de la comunidad a participar. "Me gustaría que no solo los estudiantes, sino también los docentes, padres y madres, se sumen a la charla. Los padres, a veces sin querer, ejercen una presión sobre los estudiantes, creyendo que están haciendo lo mejor por ellos. Pero es importante entender que esa presión puede ser contraproducente", señaló.

En este sentido, espera que su mensaje llegue a todos aquellos que participan del proceso educativo, desde los estudiantes hasta las familias. "Es importante comprender que está bien cambiar de rumbo si algo no te hace feliz. Lo importante es encontrar lo que realmente te apasiona y ser fiel a ti mismo", concluyó.

Inscripciones acá.