Docente de UTN San Francisco dictó clases como profesor invitado en Alemania

Recientemente el doctor en Ciencias Empresariales y secretario de Vinculación Tecnológica de UTN San Francisco, Oscar Rete, viajó a Alemania donde se desempeñó como profesor invitado en carreras de grado y posgrado en la Hochschule Mainz University of Applied Sciences. Fue a partir de una invitación de la propia universidad alemana para que forme parte de su equipo de docentes durante mayo y junio.

Vale mencionar que Rete, en la Facultad Regional se desempeña como profesor en las carreras de grado Ingeniería Industrial y Licenciatura en Administración Rural y que además es docente en varias carreras de posgrado de UTN a nivel nacional, se encuentra vinculado desde hace cinco años a la Maestría de Negocios Internacionales que dicta la Hochschule Mainz University en Alemania y la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) en Argentina, como actividades de profesor y coordinador de los proyectos de tesis de esta carrera. Esta maestría tiene la particularidad de ser binacional y de doble titulación (argentino-alemana) por lo que los estudiantes pueden pasar un año en cada país.

Su desempeño como profesor en Alemania fue en dos Maestrías: el Master of Art Maestría Argentino-Alemana International Business y el Master of Art International Business, relacionadas a los negocios internacionales, y en una carrera de grado, el Bachelor of Science in Business Administration o Licenciatura en Administración de Empresas. Los cursos en los que participó como docente estuvieron relacionados al área de Gestión Estratégica de Empresas y Negocios, y fueron dictados en inglés.

Al ser carreras relacionadas a empresas y negocios internacionales, la internacionalidad de estas carreras se ve manifiesto por actividades y clases con profesores de diversas nacionalidades. De la misma manera, los estudiantes provienen de diferentes países del mundo.

Experiencia enriquecedora

Si bien ya tiene experiencia como docentes en universidades de otros países de Latinoamérica, para Rete la experiencia también fue enriquecedora. “El balance es positivo, para mí fue una experiencia excelente. Uno como docente sueña con estar dando clases universidades importantes como lo es esta, en una ciudad como Mainz y en un país como Alemania”, dijo.

Seguidamente, agregó: “Además de demostrar la preparación académica que nosotros tenemos, es la posibilidad que uno tiene de esta relacionado con actividades internacionales. Eso te permite volcar toda una experiencia a estudiantes en otros lugares del mundo”.

Estas universidades apuestan muchísimo a la internalización, he tenido la satisfacción de compartir experiencias con colegas de todo el mundo”, sumó Rete.

Sobre la universidad

La Hochschule Mainz-Universidad de Ciencias Aplicadas es una universidad pública, innovadora e internacional. Posee una valiosa relación entre estudiantes y profesores, que se apoya en una atención permanente y en proyectos de investigación de los grupos de enseñanza.

Establecida en la ciudad de Mainz, Alemania, la Universidad cuenta con tres facultades: Ingeniería, Diseño y Negocios, las que ofrecen 22 carreras de grado y 20 maestrías de posgrado. La característica común de todos los campos de estudio es la orientación de aplicación práctica de la universidad. Las carreras, al igual que las demás universidades alemanas, tienen períodos de estudio más acotados y los cursos son de orientación internacional.