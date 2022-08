El piloto de San Francisco Tomás Perotti, junto a su navegante puntano Gonzalo Díaz, fueron los mejores de la ciudad en la 5° fecha del Rally Cordobés, pero también fueron los ganadores de la Clase N1 lo que les permite seguir liderando el torneo.

"Estoy que con caigo de la felicidad, estoy muy contento por la ciudad, por los chicos que dieron una mano grande para que el Rally vuelva, por el municipio y los medios que difundieron nuestro deportes; los tramos estaban explotados de gente así que lo disfruté mucho, estoy que no caigo de la felicidad. Muy agradecido", expresó Perotti tras la finalización de la carrera.

Tal como lo explicó el piloto, los tramos de este domingo se vieron atestados de gente en Luxardo, Bauer y Sigel y Josefina. "Fue increíble, se veía gente por todos lados, gente que se te tiraba arriba del auto, creo que en la próxima carrera vamos a tener que seguir machacando en el tema de seguridad. Creo que la ciudad se merecía este evento, así que creo que lo vamos a tener por un par de años más", indicó.

Perotti también participó en la organización de la carrera, tuvo que dividir su concentración en el desarrollo del evento y la carrera en sí. "Quince minutos antes de salir dejé el celular, lo guardé en el bolso. Hay muchos chicos que laburaron en la carrera, creo que salió todo de la mejor manera y siempre hay detalles por mejorar. Como organizador muy feliz y como piloto no lo pudo creer, así que no me queda más que palabras de agradecimientos", explicó.

Todos los tramos tuvieron su atractivo. "La verdad no tenía muchas esperanzas con el tramo de Luxardo porque es una ruta vieja, pensé que no, pero fue increíble, Bauer increíble también, Esmeralda una gran cantidad de gente, Josefina era cortito pero no si es por la cercanía o porque es un clásico pero también excelente la cantidad de gente. La carrera me encantó y por lo que pude ver con alguna gente a todos les gustó", concluyó el piloto.