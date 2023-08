Sportivo Belgrano tendrá este domingo otro duelo clave, esta vez ante un rival directo. Recibe desde las 19 a Unión de Sunchales por la 25ª fecha del Federal A; tratándose de uno de sus perseguidores en la previa a la fecha libre.

El equipo sanfrancisqueño viene de caer en Pergamino donde pudo mostrar algo más de lo que pretende el nuevo entrenador Marcelo Gómez. La “Verde” intentó jugar y poner la pelota al piso, con presión alta y otro protagonismo en el partido; pero careció de profundidad, algo que intentará corregir para este compromiso.

Conseguir los tres puntos será vital y descomprimirá al nuevo cuerpo técnico. Es que el próximo fin de semana no habrá actividad por las elecciones PASO y luego Sportivo tendrá que quedar libre, volviendo a la competencia recién el fin de semana del 26 y 27 de agosto. Es decir, que habrá al menos tres semanas de trabajo para que el equipo logre asimilar la idea que pretende Gómez.

Quedarse con lo bueno

Tras el partido en Pergamino, Gómez valoró la actitud del equipo y destacó la intención de ir hacia adelante. “Destaco el hecho de no conformarse en ningún momento, rebelarse ante el resultado, me parece que hay muchas cosas positivas y a partir de ahí tenemos que seguir construyendo. Lo reitero, hay poco tiempo y tenemos que quedarnos con lo bueno y a partir de ahí enfocarnos en el próximo partido que es de vital importancia para nosotros”.

Con respecto al rival de este domingo, el DT señaló: “Unión es un equipo duro como casi todos los de la categoría. Yo entiendo que tienen una ventaja por haber descansado más que nosotros, pero tenemos una obligación y el deseo de recuperar estos tres puntos que perdimos hoy”.

Sportivo quedó lejos del top 3 de la tabla, no pudo despegarse de sus perseguidores y ahora deberá buscar tres puntos claves en San Francisco. “Se dieron todos los resultados que no nos sirven, así como la fecha pasada salieron todos favorables, eso marca la irregularidad del grupo. Necesitamos urgentemente cambiar esa realidad, tratar de tener un equipo regular en cuanto a los resultados, pero entiendo que hoy desde el funcionamiento el equipo mejoró con respecto al otro partido, pero el fútbol es así. No jugamos tan bien el otro día y ganamos; y hoy que lo hicimos un poco mejor perdimos”, puntualizó el entrenador.