Sportivo sumó, pero sigue lejos de la zona de clasificación

Este miércoles se disputó íntegramente la 19º fecha del Federal A, donde Sportivo Belgrano sumó un punto tras igualar 0 a 0 con Crucero del Norte en Misiones. Pese al empate, la Verde siguer lejos de la zona de clasificación.

El equipo de barrio Alberione acumula 18 puntos, marcha en el puesto 13 de la tabla y está a cuatro puntos de la zona de clasificados aún con 12 fechas por disputar.

El próximo compromiso de la Verde será el domingo próximo a partir de las 16 en el Boero ante Central Norte de Salta, uno de los animadores del torneo.

Los resultados de la 19ª fecha

Crucero del Norte 0-0 Sportivo Belgrano

Árbitro: Luis Lobo Medina

Central Norte 3-0 Sarmiento

Árbitro: Fabricio Llobet

Douglas Haig 1-0 Sp. Las Parejas

Árbitro: Enzo Silvestre

Racing (Cba) 2-0 Juv. Unida

Árbitro: Bruno Amiconi

Unión (Sunchales) 2-1 Depro

Árbitro: Jorge Sosa

Gimnasia (Cdu) 2-2 Boca Unidos

Árbitro: José Sandoval

Chaco For Ever 0-1 Gimnasia y Tiro

Árbitro: Carlos Gariano

Libre: Def. de Belgrano

La Tabla

La próxima fecha

DOM 15 hs | Depro vs Crucero del Norte

DOM 15 hs | Sarmiento vs. Chaco For Ever

DOM 15 hs | Juv. Unida vs. Gimnasia (CdU)

DOM 15.30 hs | Gimnasia y Tiro vs. Racing

DOM 16 hs | Sp. Belgrano vs. Central Norte

DOM 16 hs | Def. de Belgrano vs. Unión

LUN 16 hs | Boca Unidos vs. Douglas Haig

Libre: Sp. Las Parejas