Sportivo sigue cuarto, pero lejos

Sportivo Belgrano se mantiene en la cuarta colocación de la tabla de posiciones en la Zona 3 del Federal A, pero quedó lejos porque Independiente de Chivilcoy y Sportivo Las Parejas se escaparon en el segundo y tercer lugar.

En la próxima fecha, la Verde jugará ante otro rival directo porque visitará al escolta Independiente de Chivilcoy.

21° fecha

Viernes | Unión (Sunchales) 0-2 Independiente (Chivilcoy)

Árbitro: Enzo Silvestre

Domingo | Douglas Haig 1-0 Gimnasia (CdU)

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Domingo | Def. de Belgrano 3-1 El Linqueño

Árbitro: José Sandoval

Domingo | Sp. Belgrano 1-2 Sp. Las Parejas

Árbitro: Gabriel Araujo

Libre: Def. de Pronunciamiento

Así está la tabla

22° fecha

El Linqueño vs. Def. de Pronunciamiento

Independiente (Chivilcoy) vs. Sportivo Belgrano

Sp. Las Parejas vs. Def. de Belgrano (Villa Ramallo)

Gimnasia (CdU) vs. Unión (Sunchales)

Libre: Douglas Haig