Después del agónico empate en Lincoln -que tuvo sabor a victoria-, Sportivo Belgrano vuelve este domingo a jugar en el estadio “Juan Pablo Francia”. Con el objetivo de aprovechar la localía enfrentará a a Sportivo Las Parejas desde las 16 horas.

Giaccone no pudo ensayar con normalidad en los últimos días ya que por la lluvia el plantel entrenó en el sintético del predio “Oscar C. Boero”. Recién lo pudo hacer este sábado por la mañana y, aunque no está confirmado, se estima que el entrenador vuelva a utilizar el esquema del debut con cuatro defensores, cuatro mediocampistas y dos delanteros.

El árbitro será Gabriel Araujo, secundado por los asistentes Luis Martínez y Adriel Araya. El cuarto será Sebastián Márquez; todos de Mendoza.

La Verde acumula cuatro puntos producto de una victoria y un empate conseguido el domingo pasado en Lincoln. Por su parte, el equipo santafesino viene de ganar en su casa ante Unión de Sunchales, pero cayó en el debut ante Douglas Haig de Pergamino.

Programación de la 3ª fecha

Domingo 16 hs | Sportivo Belgrano vs. Sportivo Las Parejas

Árbitro: Gabriel Araujo

Domingo 17 hs Def. de Belgrano (Va. Ramallo) vs. El Linqueño

Árbitro: Fernando Rekers

Domingo 19 hs | Unión (Sunchales) vs. Independiente (Chivilcoy)

Árbitro: Matías Billione Carpio

Domingo 20 hs | Douglas Haig vs. Gimnasia (Concepción del Uruguay)

Árbitro: Lucas Cavallero

Libre: Defensores de Pronunciamiento