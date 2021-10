Este martes se completó la segunda fecha del torneo femenino de fútbol que organiza Sportivo Belgrano donde el equipo local volvió a ganar y se subió a la cima del campeonato que ahora comparte con Mitre de Las Varillas y Las Lobitas.

El encuentro se disputó en el estadio "Oscar C. Boero" y fue victoria de la Verde por 2 a 0 sobre Talleres con goles de Melina Sarmiento y Gisela Giraldo.

De esta manera el equipo de Durán sigue con puntaje perfecto y en la próxima fecha habrá un duelo de líderes porque enfrentará a Bartolomé Mitre de Las Varillas.

2° fecha

Antártida Argentina 0-0 Defensores de Frontera

Rompe Redes 0-4 El Faisán

Goles: Lara Gómez x2 y Cinthia Ardile x2 (EF)

Lobitas 3-0 Dep. Luxardo

Goles: Milagros Melano x3 (L)

Proyecto Crecer 0-7 Bartolomé Mitre (Las Varillas)

Goles: Cindi Luna, Eva Sotelo x2, Yanina Modiloni, Carla Álvarez, Jesica Cabrera, Vanesa González (M)

Sportivo Belgrano 2-0 Talleres

Goles: Melina Sarmiento y Gisela Giraldo (SB)

Posiciones

1. Mitre (Las Varillas) 6 pts.

2. Sp. Belgrano 6 pts.

3. Las Lobitas 6 pts.

4. Def. de Frontera 4 pts.

5.Talleres 3 pts.

6. El Faisán 3 pts.

7. Antártida Arg. 1 pt.

8. Dep. Luxardo 0 pts.

9. Proyecto Crecer 0 pts.

Próxima fecha

Antártida Arg. vs. Las Lobitas

Dep. Luxardo vs. Rompe Redes

Proyecto Crecer vs. Def. de Frontera

Mitre (Las Varillas) vs. Sp. Belgrano

El Faisán vs. Talleres